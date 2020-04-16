Ринки у Львові працюватимуть до 16:00 суботи.



Дозволити ринкам у Львові працювати до 16:00 суботи, 18 квітня, вирішила сьогодні міська комісія ТЕБ і НС. Опісля діяльність ринків призупинять до завершення карантину, тобто до 24 квітня. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Провів розмови на цю тему з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Пояснив свою позицію: що ми у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу закриваємо порушників, і що на львівських ринках, на відкритому повітрі, безпечніше, ніж навіть у супермаркетах.

Щойно отримали офіційне роз’яснення пана Ляшка про те, що його позиція щодо закриття ринків є рекомендаційною і рішення – за місцевими органами влади. Отож міська комісія з надзвичайних ситуацій щойно прийняла рішення дозволити роботу ринків у Львові до 16:00 суботи, 18 квітня. Після цього закриваємо їх аж до кінця карантину. Будьте здорові!» – зазначив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Очільниця штабу оперативного реагування Галина Слічна наголосила, що міські ринки зможуть працювати до суботи лише за умови дотримання всіх правил і вимог, зокрема – за наявності індивідуальних засобів, дотримання дистанції та кількості людей, яка може одночасно перебувати на території ринку.

Зазначимо, вчора на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС було вирішено звернутися до керівників РДА, голів міст обласного значення та ОТГ Львівщини з рекомендаціями від сьогодні, 15 квітня, закрити ринки на відповідних адміністративних територіях.

Витяг з протоколу рішення обласної комісії. Фото: facebook.com/dczlvoda