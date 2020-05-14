Уряд дозволив шпацерувати на базар товариством з восьми осіб.

Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні у четвер ухвалив зміни до урядової постанови №211, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Нагадаємо, в середу уряд уже зняв низку карантинних обмежень із українського бізнесу – та про базари з речами, схоже, забули.

Як прокоментував на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення. Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки, за принципом роботи продовольчих магазинів.

Про відкриття базарів ішлося і на нараді за участю Президента.

"Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", – сказав Володимир Зеленський.

Напередодні Кабінет Міністрів уніс зміни до постанови №211, котрі пом'якшують умови для прогулянок на свіжому повітрі, перебування у рестораціях і часопроведення в компаніях.

Якщо раніше літні майданчики дозволяли відвідувати в такий спосіб, аби за столом перебувало дві особи, то тепер можна релаксувати вчотирьох. Норма про дистанцію в півтора метра між столиками зберігається.

По вулицях можна шпацерувати групою з восьми осіб (раніше толерувалися лише пари).