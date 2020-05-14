Уряд дозволив шпацерувати на базар товариством з восьми осіб.

 

Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні у четвер ухвалив зміни до урядової постанови №211, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

 

Нагадаємо, в середу уряд уже зняв низку карантинних обмежень із українського бізнесу – та про базари з речами, схоже, забули.  

 

 

Як прокоментував на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення. Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки, за принципом роботи продовольчих магазинів. 

 

Про відкриття базарів ішлося і на нараді за участю Президента. 

 

"Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", – сказав Володимир Зеленський.

 

Напередодні Кабінет Міністрів уніс зміни до постанови №211, котрі пом'якшують умови для прогулянок на свіжому повітрі, перебування у рестораціях і часопроведення в компаніях.

 

Якщо раніше літні майданчики дозволяли відвідувати в такий спосіб, аби за столом перебувало дві особи, то тепер можна релаксувати вчотирьох. Норма про дистанцію в півтора метра між столиками зберігається.

 

По вулицях можна шпацерувати групою з восьми осіб (раніше толерувалися лише пари).

 

14.05.2020

До теми

Як наука про поведінку допомагає подолати COVID-19?
Джоселін Беланже
Нове глобальне дослідження має допомогти зрозуміти, чому одні люди дотримуються вимог карантину, а інші – ні.
13.05.20 | | Наука
Франків переклад «Анни Русинки»
Євген Нахлік
Франків переклад політизованої історичної розвідки є вартісною і досі затребуваною пам’яткою українського наукового перекладу
12.05.20 | | Минуле
Три барви бунту
Богдан Мисюга
Її відверту палітру було визнано «не львівською», та естетика «вразливого серця», замішана на семантичному тлумаченні барви, найбільше відповідала світобаченню Алли Гончарук.
11.05.20 | | Штука
Історії хвороб
Юрко ТИМЧУК
Хто потроху переживає карантин, має дякувати, що в МОЗ задля «психологічного процесу» не придумали підірвати кілька будинків чи відновити смертну кару за прогулянки в парку. Ефект був би значно вищий. Огляд подій тижня 
11.05.20 | | Україна
Людина, яку убив страх
Артуро Перес-Реверте
Вчорашній світ Стефана Цвайґа не є кінцем світу. Це кінець його світу. Зворушливий заповіт людини, що померла без боротьби. На щастя, лишилися його книжки
11.05.20 | | Дискурси
Війну не закінчили
Україна була одним із головних полів битви під час Другої світової війни, тепер вона є полем битви щодо пам’яті про війну.
10.05.20 | | Україна
Мирославу Трофимуку — шістдесят
Юрій Пелешенко
Дослідник української латини, доктор філологічних наук, екс-директор Інституту неолатиністики, лавреат, член АУН, НСЖ, IANLS, PTF etc...
09.05.20 | | Минуле
У серці темряви
Ярослав Грицак
Україна народилася в самій травмі насильства – революції і війни. Ми повинні зі всіх сил старатися вийти з цієї зони геополітичного розлому.
08.05.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.