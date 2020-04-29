У Почаєві відправили «антикарантинну» літургію в семінарському храмі.

У храмі Почаївської духовної семінарії на Тернопільщині відправляли літургію, попри карантинні обмеження. Присутні не дотримувалися дистанції та цілували ікону. Про це написала на своїй fb-сторінці журналістка, оглядачка «Укрінформу» Ярослава Міщенко (Лана Самохвалова).

Почаївська духовна семінарія. Фото: realno.te.ua

«А тим часом сьогодні в начебто зачиненому Почаїві літургія в семінарському храмі. Семінарія формально перебуває за брамою Лаври, але тим не менше... Карантин не писаний? Винесли ікону Нікодіму Прокаженному (вочевидь, мова про Никифора Прокаженого, історії про "явлення" якого журналістам різних країн останнім часом поширені на сайтах російського православ’я. Святий нібито закликає в час пандемії молитися до нього, пити відвари з чебрецю, а також не боятися ходити в церкви та причащатися, – Z) і сказали, що він явився чомусь сербським та болгарським журналістам і попередив про пандемію, але журналісти не "вняли". І ось про це якось прознали отці саме Почаїва і в порушення карантину, так би мовити, вирішили служити і просити святого. Присутні прикладалися до ікони. Чи її дезінфікували – не знаю», – написала вона.

Журналістка зауважила, що навіть у Російській православній церкві «покаялися», порівняно з Почаєвом, і закликали дотримуватися карантинних заходів (нагадаємо, патріарх РПЦ Кіріл пригрозив «церковним судом» священникам, які не дотримуються карантину).

«Не знаю, хто в цьому храмі служив, монахи чи семінаристи (підлітки фактично), але може владиці Онуфрію варто зробити "дзвінок другу". Невже власних монахів не шкода?» – додала Ярослава Міщенко.

Зазначимо, Кременецький район – другий за кількістю виявлених хворих на коронавірус у Тернопільській області (після Монастириського), на сьогодні там 158 хворих. Саме Почаїв є одним з епіцентрів COVID-19 у районі: в м. Почаєві – 111 хворих, у старому Почаєві – 8. Однією з причин цього називають ігнорування приписів влади й недотримання карантину з боку священників і парафіян Почаївської лаври на Вербну неділю та Великдень. Окрім того, спалах коронавірусної інфекції зафіксували в місцевій психоневрологічній лікарні. Як повідомляє Суспільне з посиланням на голову Кременецької районної ради Володимира Стефанського, кількість інфікованих у лікарні станом на 12-ту годину сьогодні, 29 квітня, – 41. У закладі працюють 129 осіб, лікуються 62 пацієнти. Усі ці люди є контактними, їх обстежили та чекають на результати аналізів.

Фото: ombudsman.gov.ua

За останню добу в місті не виявили нових хворих на коронавірус, проте вже сьогодні вранці в Тернопільській лікарні швидкої допомоги померла 60-річна мешканка Почаєва з підтвердженим COVID-19. Її шпиталізували в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги ще 20 квітня у важкому стані, пацієнтка перебувала на ШВЛ-апараті, крім коронавірусу, мала важкі супутні захворювання.

Нагадаємо, 26 квітня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій РДА вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації на території міста Почаєва і загалом Кременецького району. В разі подальшого стрімкого зростання захворюваності на коронавірус проситимуть владу зробити карантинні заходи ще жорсткішими.