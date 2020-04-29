Wizz Air анонсувала відкриття п’яти напрямків зі Львова.

 

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття п’яти напрямків зі Львова. Про це йдеться на fb-сторінці Міжнародного аеропорту "Львів".

 

 

Зокрема, це про такі рейси:

 

Львів – Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;

Львів – Таллінн (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;

Львів – Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

Львів – Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

Львів – Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка з 3 липня.

 

Авіаквитки вже можна забронювати на сайті авіакомпанії.

 

Окрім того, з 1 липня 2020 року лоукостер відкриє нову базу в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, де розмістить один літак Airbus A320. Ця база буде другою в Україні після Києва, – повідомляє сайт lowcostavia.com.ua.

 

Фото: businessvisit.com.ua

 

Також сьогодні Wizz Air оголосила про відкриття у липні двох нові рейсів із Харкова: до Таллінна й Берліна.

 

Зазначимо, через пандемію коронавірусу компанія Wizz Air не виконує рейси в Україні з 17 березня.

 

29.04.2020

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