Від коронавірусу померло 250 людей в Україні, поточна летальність – 2,5%.

В Україні станом на ранок 29 квітня підтверджено 9866 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 456 повідомлень про нові підтверджені захворювання – на 55 більше, ніж учора.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.
Добовий приріст до загального масиву випадків становить 4,8%. Це дещо більше, ніж за минулі дві доби (4,45% і 4,55% відповідно) – але менше, ніж минулого тижня.
Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померло 250 людей (11 смертей за добу).
Загалом 1103 людей уже одужали (111 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Госпіталізації потребувало 3093 осіб (зокрема 136 дітей).
На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 129 людей, у тому числі одна дитина.
За період пандемії хворобу підтверджено у 1976 медиків.
Якщо ми беремо на віру всі офіційні дані й припускаємо, що вони співпадають із темпами поширення пандемії, то математична апроксимація не виключає – пік пандемії вже позаду.
Розгортання пандемії в Україні. Параболічна апроксимація
Вінницька обл. — 412 випадків (101 одужав);
Волинська обл. — 271 випадок (55 одужали);
Дніпропетровська обл. — 323 випадки (17 одужали);
Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);
Житомирська обл. — 357 випадків (18 одужали);
Закарпатська обл. — 403 випадки (43 одужали);
Запорізька обл. — 228 випадків (51 одужав);
Івано-Франківська обл. — 821 випадок (72 одужали);
м. Київ — 1341 випадок (69 одужали);
Київська обл. — 643 випадки (70 одужали);
Кіровоградська обл. — 377 випадків (81 одужав);
Львівська обл. — 405 випадків (66 одужали);
Луганська обл. — 33 випадки (3 одужали);
Миколаївська обл. — 116 випадків (5 одужали);
Одеська обл. — 261 випадок (13 одужали);
Полтавська обл. — 188 випадків (20 одужали);
Рівненська обл. — 588 випадків (49 одужали);
Сумська обл. — 98 випадків (55 одужали);
Тернопільська обл. — 708 випадків (76 одужали);
Харківська обл. — 237 випадків (19 одужали);
Херсонська обл. — 111 випадків (31 одужав);
Хмельницька обл. — 81 випадок (18 одужали);
Черкаська обл. — 282 випадки (60 одужали);
Чернівецька обл. — 1489 випадків (97 одужали);
Чернігівська обл. — 41 випадок (4 одужали).
29.04.2020