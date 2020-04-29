Від коронавірусу померло 250 людей в Україні, поточна летальність – 2,5%.

В Україні станом на ранок 29 квітня підтверджено 9866 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 456 повідомлень про нові підтверджені захворювання – на 55 більше, ніж учора.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 4,8%. Це дещо більше, ніж за минулі дві доби (4,45% і 4,55% відповідно) – але менше, ніж минулого тижня.

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померло 250 людей (11 смертей за добу).

Загалом 1103 людей уже одужали (111 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Госпіталізації потребувало 3093 осіб (зокрема 136 дітей).

На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 129 людей, у тому числі одна дитина.

За період пандемії хворобу підтверджено у 1976 медиків.

Якщо ми беремо на віру всі офіційні дані й припускаємо, що вони співпадають із темпами поширення пандемії, то математична апроксимація не виключає – пік пандемії вже позаду.

Розгортання пандемії в Україні. Параболічна апроксимація



Вінницька обл. — 412 випадків (101 одужав);

Волинська обл. — 271 випадок (55 одужали);

Дніпропетровська обл. — 323 випадки (17 одужали);

Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 357 випадків (18 одужали);

Закарпатська обл. — 403 випадки (43 одужали);

Запорізька обл. — 228 випадків (51 одужав);

Івано-Франківська обл. — 821 випадок (72 одужали);

м. Київ — 1341 випадок (69 одужали);

Київська обл. — 643 випадки (70 одужали);

Кіровоградська обл. — 377 випадків (81 одужав);

Львівська обл. — 405 випадків (66 одужали);

Луганська обл. — 33 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. — 116 випадків (5 одужали);

Одеська обл. — 261 випадок (13 одужали);

Полтавська обл. — 188 випадків (20 одужали);

Рівненська обл. — 588 випадків (49 одужали);

Сумська обл. — 98 випадків (55 одужали);

Тернопільська обл. — 708 випадків (76 одужали);

Харківська обл. — 237 випадків (19 одужали);

Херсонська обл. — 111 випадків (31 одужав);

Хмельницька обл. — 81 випадок (18 одужали);

Черкаська обл. — 282 випадки (60 одужали);

Чернівецька обл. — 1489 випадків (97 одужали);

Чернігівська обл. — 41 випадок (4 одужали).