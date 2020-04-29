Пів сотні людей загинули внаслідок теракту в Сирії.

Було підірвано бензовоз на базарі міста Афріна.

Щонайменше 46 осіб загинуло, ще 61 отримало поранення внаслідок вибуху на людному ринку в місті Афріні на півночі Сирії у вівторок ввечері, 28 квітня. За попередніми даними, на ринку вибухнула автоцистерна з паливом, на якій були закріплені ручні гранати. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Афрін перебуває під контролем турецької армії і союзних угруповань сирійської опозиції. У 2018 році вони провели спільну операцію, витіснивши з міста і його околиць Загони народної самооборони сирійських курдів.

Вибух в Афріні став найдраматичнішим інцидентом у цьому реґіоні з часу початку громадянської війни в Сирії. Міністерство оборони Туреччини звинуватило в нападі Партію праці Курдистану, яка вже кілька десятиліть бореться за створення курдської автономії в Туреччині, а також сили самооборони сирійських курдів. За словами речника турецького військового відомства, серед загиблих було щонайменше 11 дітей.