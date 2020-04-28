Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила три мільйони.

Вашінґтон проводить розслідування щодо КНР з приводу коронавірусу.

У світі зростає кількість осіб, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, у вівторок, 28 квітня, загальна статистика заражень перетнула чергову психологічну позначку – три мільйони осіб. Від наслідків захворювання померло понад 210 тисяч, одужали понад 900 тисяч осіб.

Лідером щодо кількості інфікованих і летальних випадків залишаються Сполучені Штати. На даний момент там зафіксовано понад мільйон пацієнтів, у яких був виявлений вірус SARS-CoV-2. Кількість нових заражень за добу з 26 до 27 квітня в цій країні сягнула 17642. Це понад чверть від загального приросту нових випадків за цей період у світі. Число смертельних випадків від коронавірусу в США перевищило 56 тисяч.

Провідні американські експерти в царині охорони здоров'я закликають владу США найняти додатково близько 180 тисяч працівників для відстеження контактів хворих на COVID-19 з іншими людьми, а також перепрофілювати порожні готелі на заклади для добровільної самоізоляції потенційно заражених коронавірусом. Про це йдеться в листі, надісланому в понеділок, 27 квітня, до Конґресу США.

Для досягнення цієї мети експерти закликали Конґрес надати 46,5 млрд доларів. З них 12 млрд – на оплату нових співробітників, 4,5 млрд – на підготовку готелів для самоізоляції і 30 млрд – на виплати тим, хто погодиться самоізолюватися. За даними експертів, на даний час співробітники Центрів контролю і профілактики захворювань США через розмах епідемії можуть відстежувати лише незначну частину контактів інфікованих й ізолювати мале число потенційних розповсюджувачів вірусу.

Тим часом президент США Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі заявив, що Вашінґтон проводить «поважне розслідування» щодо влади КНР. Зокрема, мова йде про дії Пекіна після спалаху епідемії коронавірусу у Вухані. За словами Трампа, можна було зупинити поширення SARS-CoV-2 на місці і запобігти подальшому розростанню епідемії.