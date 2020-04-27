Слідча комісія ВР вважає, що склади в Балаклії детонували зісередини.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на складах боєприпасів затвердила проміжний звіт за підсумками розслідування. Як випливає із попередніх висновків ТСК, пожежу на 65-му ракетно-артилерійському арсеналі ЗСУ в Балаклії спричинив підрив закладених у землю спецзарядів. Версія про атаку безпілотника – неправдоподібна.

Про це повідомив голова комісії, керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

З його слів, члени комісії відкинули версію про використання безпілотника через два факти: експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю – внаслідок детонації утворилася велика вирва; після гасіння пожежі на території арсеналу виявили до 10 аналогічних вирв.

На думку Арахамії, це свідчить "про тотожний характер їх мінування".

Давид Арахамія натякає, що до детонації мали стосунок особи з доступом до арсеналу: закласти десяток кумулятивно-фугасних зарядів непомітно не видається можливим, а встановлення вибухівки потребує спеціальних знань та навичок. А тому нардеп припускає, що все могло відбуватися в “умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день”.

Понад те, Арахамія висловив подив, що в матеріалах кримінальної справи цієї інформації немає, а тому викладені факти можуть свідчити про фальсифікацію матеріалів.

Арахамія також оприлюднив результати експертизи, здійсненої Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Бокаріуса, котрі засвідчили, що “вирва в районі перших вибухів утворилася внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії”.

Народний депутат від "Європейської солідарності" генерал-лейтенант Михайло Забродський повідомив, що слідча комісія посідає результатами двох експертиз, результати котрих відрізняються. Однак загальний висновок Забродського – "роздратування і досада".

Генерал підтвердив у своєму дописі у Facebook: версія про детонацію, вчинену зісередини, – найправдоподібніша.

"Версій подій на 65-му арсеналі і досі існує дві! І різниця в них не в відсотковому складі, наприклад, вибухової речовини, – а в принципових речах. Всі чули про БПЛА противника, але мало хто чув про варіант із закладанням вибухівки безпосередньо на об’єкті. Всі були вражені ефективністю ворожого ударного безпілотника, але мало хто ставив собі питання: чому такий надзвичайно ефективний спосіб знищення боєприпасів такої кількості був застосований противником практично ОДНОРАЗОВО? Всі чули про вибух зенітних ракет, але мало хто чув про вибух танкових снарядів", – перелічив він.

Михайло Забродський додав, що саме версія зі зумисними вибухами зісередини арсеналу пояснила би аномальну форму вирви. "Знаю напевно, що вирви від будь-яких вибухів не бувають прямокутної форми", – резюмував він.

Натомість колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак заявив, що слідство “повністю відкинуло” версію закладеної в землю вибухівки. Він поставив під сумнів підсумки харківської експертизи, заявивши, що точними є підсумки інакшої експертизи.

Чумак повідомив, що вибухи почалися з інакших локацій арсеналу, на поверхні.

"Зробити багатокілограмові закладки на території арсенала, щоб це ніхто не помітив неможливо. Є і інші докази, щодо того що перші вибухи були не з під ґрунту", – прокоментував він у Facebook.

Склад на 65-му ракетно-артилерійському арсеналі вибухнув 23 березня 2017 року. Пожежу долали кілька днів. Троє осіб отримали поранення, одна загинула.