Мер Праги отримав поліційну охорону через загрозу російського теракту.

Йдеться про помсту Росії за демонтаж пам’ятника маршала Конєва у чеській столиці.

 

 

Мер Праги Зденек Ґржіб (Zdeněk Hřib) підтвердив інформацію, що поліція надала йому додаткову охорону. «Охорону надано мені чеською поліцією. Щодо їхнього рішення я не можу говорити про причини і заходи, які вони вживають», – сказав Ґржиб.

 

Як повідомило видання České noviny, мерові Праги надали додаткову охорону у зв’язку з загрозою теракту з боку російських спецслужб. Окрім нього, поліційну охорону отримали старости празьких районів Прага-6 та Ржепориє – Ондржей Коларж (Ondřeje Kolář) і Павел Новотний (Pavel Novotný). Загроза їхньому життю й безпеці виникла після демонтажу пам'ятника маршалу Конєву в столиці Чехії та перейменування площі «Під каштанами», де розташоване російське посольство, на площу Бориса Нємцова.

 

Напередодні чеський часопис Respekt повідомило з покликом на джерела близькі до чеських силовиків, що Росія могла готувати замах на згаданих політиків в Празі з використанням смертельної отрути рицину. За інформацією видання, з Росії до Праги три тижні тому прибув пасажир з дипломатичним паспортом, в його портфелі могла бути смертельна отрута рицин. Його зустрів автомобіль з російськими дипломатичними номерами і відвіз в посольство РФ.

 

Чеська розвідка подала відповідні дані уряду. Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек (Tomáš Petříček) викликав російського посла Олександра Змєєвського і прямо сказав, що чехи «знають про ваші плани», попередив про недопустимість завдання будь-якої шкоди чеським політикам.

 

Нагадаємо, що третього квітня в окрузі Прага-6 демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву.

27.04.2020

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