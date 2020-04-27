"Справи злито": СБУ і прокуратура заявили про завершення слідства у "справі Гандзюк".

Офіс Генерального прокурора оголосив про завершення слідства у справі вбивства Катерини Гандзюк і анонсував передачу завершеної кримінальної справи до суду.

Про це повідомив заступник генпрокурора Олексій Симоненко на онлайн-брифінгу в понеділок, інформує УНІАН.

З його слів, слідство встановило кінцевого замовника злочину – це голова Херсонської облради Владислав Мангер.

"Ретельний аналіз зв’язків фігурантів цього злочину, вивчення їхніх зустрічей та співставлення доказів дозволили встановити кінцевого замовника злочину, і розслідуванням встановлено, що це – чинний голова Херсонської облради Владислав Мангер. Наразі Мангер та Олексій Левін (Левін – ключовий фіґурант справи; посередник між замовниками і виконавцями, – Z) мають статус підозрюваних за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу, тобто обґрунтовано підозрюються в організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілої. За вказані дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років”, – сказав заступник генпрокурора.

Зі слів Симоненка, зібраних доказів достатньо для складення обвинувального акту і передачі до суду. Мангеру і Левіну в процесуальний спосіб заявили про завершення досудового розслідування та відкривають матеріали досудового слідства.

Між тим, батько Катерини Гандзюк, пан Віктор Гандзюк, висловив обурення результатами слідства. "Боляче! Бридко! Соромно!" – написав він у Facebook.

Адвокат Євгенія Закревська заявила: справу – "злито". Вона заявила про те, що слідчі так і не завершили слідчих дій, так і не розглянули низки клопотань потерпілої сторони. Закревська також обурилася: ключові фіґуранти так і не дали зізнавальних свідчень. "Такого явного зливу навіть я не очікувала", – зізналася Закревська.

Адвокат Масі Найєм звернув увагу: слідство було настільки непрофесійним, що під час демонстрації слайдів презентації в понеділок автори поплутали прізвища виконавців – Грабчука і Вишневського.

Найєм передбачає, що справа в теперішньому вигляді не має шансів на якісний вирок.

"Така якість розслідування прямо вплине на вирок суду. Але тоді і Ірина Венедіктова, і Іван Баканов будуть казати в один голос: це позиція суду. Ні. Це не позиція суду. Це поспіхом завершене розслідування. В якому ОГПУ – процесуальні керівники. А СБУ – слідчий орган", – обурився він.

Між тим, адвокат Владислава Мангера тішиться новинам із прокуратури й вважає, що його підзахисного таки справді очищено. "Чудово! В усіх п'ятдесяти томах немає ні слова про Мангера. Ми дуже задоволені", – прокоментував Дмитро Ільченко.

Громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" оголосила про початок акцій протесту у зв'язку з кроком слідства.

"Сьогодні справу злили. Нас із вами вчергове годують лайном. Ми не станемо це терпіти", – заявили друзі Катерини, повідомивши про збір біля Офісу Президента.

Вранці у понеділок ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомила: діло йде до завершення слідства. Активісти припустили, що Владислав Мангер домовився з ГПУ "на найвищому рівні", щоб отримати гарантії недоторканності.