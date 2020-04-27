Зеленський пообіцяв Макронові дотиснути закон про Коломойського.

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час котрої йшлося про боротьбу з пандемією коронавірусу, завершення війни на Донбасі та співпрацю з МВФ.

Про це повідомляє пресова служба Офісу Президента у понеділок.

Зокрема, Зеленський поінформував Емманюеля Макрона про перебіг переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо започаткування нової програми співпраці з Україною.

"Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ", – сказав Президент. У цьому контексті Макрон високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні та особисту роль керівника держави.

Президент заявив, що Україна солідарна із Францією, котра перебуває в епіцентрі пандемії COVID-19.

"Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією. У межах програми стратегічних перевезень НАТО українські вантажні літаки «Мрія» та «Руслан» залучені до доставки гуманітарної й медичної допомоги по всьому світу, серед іншого до Франції", – зауважив Зеленський.

Сторони обговорили стан реалізації домовленостей, досягнутих під час паризького саміту "Нормандської четвірки". Президент Франції привітав взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня цього року. Співрозмовники відзначили важливість продовження переговорів для досягнення миру на Донбасі.

Президенти також відзначили обопільний інтерес до відновлення динаміки двосторонньої співпраці після нормалізації епідемічної ситуації.