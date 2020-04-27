В Україні коронавірусну хворобу виявили 9 тисяч разів.

В Україні станом на ранок 27 квітня підтверджено 9009 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 392 повідомлення про нові підтверджені захворювання. Добовий приріст становить 4,5% (показник звикло є значно нижчим, ніж у попередні дні, через фактор вікенду).

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 220 людей (11 смертей упродовж доби).

Загалом 864 особи вже одужали (24 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Амбулаторним лікуванням перебилося 6176 пацієнтів (зокрема 490 дітей). Усього потребували госпіталізації 2750 осіб (з них 124 дитини).

На апаратах штучної вентиляції легенів є 107 людей, у тому числі одна дитина.

Коронавірусною хворобою заразилося 1749 медиків.

Вінницька обл. — 398 випадків (64 одужали);

Волинська обл. — 254 випадки (49 одужали);

Дніпропетровська обл. — 319 випадків (13 одужали);

Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 351 випадок (10 одужали);

Закарпатська обл. — 375 випадків (30 одужали);

Запорізька обл. — 204 випадки (39 одужали);

Івано-Франківська обл. — 761 випадок (66 одужали);

м. Київ — 1220 випадків (60 одужали);

Київська обл. — 570 випадків (57 одужали);

Кіровоградська обл. — 337 випадків (54 одужали);

Львівська обл. — 358 випадків (57 одужали);

Луганська обл. — 29 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 115 випадків;

Одеська обл. — 240 випадків (9 одужали);

Полтавська обл. — 173 випадки (14 одужали);

Рівненська обл. — 522 випадки (46 одужали);

Сумська обл. — 95 випадків (48 одужали);

Тернопільська обл. — 612 випадків (70 одужали);

Харківська обл. — 196 випадків (15 одужали);

Херсонська обл. — 88 випадків (15 одужали);

Хмельницька обл. — 72 випадки (16 одужали);

Черкаська обл. — 267 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. — 1375 випадків (60 одужали);

Чернігівська обл. — 35 випадків (4 одужали).