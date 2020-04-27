В Україні коронавірусну хворобу виявили 9 тисяч разів.

В Україні станом на ранок 27 квітня підтверджено 9009 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 392 повідомлення про нові підтверджені захворювання. Добовий приріст становить 4,5% (показник звикло є значно нижчим, ніж у попередні дні, через фактор вікенду).
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 220 людей (11 смертей упродовж доби).
Загалом 864 особи вже одужали (24 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Амбулаторним лікуванням перебилося 6176 пацієнтів (зокрема 490 дітей). Усього потребували госпіталізації 2750 осіб (з них 124 дитини).
На апаратах штучної вентиляції легенів є 107 людей, у тому числі одна дитина.
Коронавірусною хворобою заразилося 1749 медиків.
Вінницька обл. — 398 випадків (64 одужали);
Волинська обл. — 254 випадки (49 одужали);
Дніпропетровська обл. — 319 випадків (13 одужали);
Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);
Житомирська обл. — 351 випадок (10 одужали);
Закарпатська обл. — 375 випадків (30 одужали);
Запорізька обл. — 204 випадки (39 одужали);
Івано-Франківська обл. — 761 випадок (66 одужали);
м. Київ — 1220 випадків (60 одужали);
Київська обл. — 570 випадків (57 одужали);
Кіровоградська обл. — 337 випадків (54 одужали);
Львівська обл. — 358 випадків (57 одужали);
Луганська обл. — 29 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 115 випадків;
Одеська обл. — 240 випадків (9 одужали);
Полтавська обл. — 173 випадки (14 одужали);
Рівненська обл. — 522 випадки (46 одужали);
Сумська обл. — 95 випадків (48 одужали);
Тернопільська обл. — 612 випадків (70 одужали);
Харківська обл. — 196 випадків (15 одужали);
Херсонська обл. — 88 випадків (15 одужали);
Хмельницька обл. — 72 випадки (16 одужали);
Черкаська обл. — 267 випадків (55 одужали);
Чернівецька обл. — 1375 випадків (60 одужали);
Чернігівська обл. — 35 випадків (4 одужали).
27.04.2020