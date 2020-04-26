Приріст COVID-19 досяг мінімального за три тижні значення в Україні.

 

В Україні станом на ранок 26 квітня підтверджено 8617 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 492 повідомлення про нові підтверджені випадки. Добовий приріст становить 6,1% (це мінімальний відсотковий приріст пацієнтів за минулі три тижні, за винятком офіційного звіту на Великдень, котрий не враховував дані зі семи областей).

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 209 людей (8 смертей упродовж доби).

 

Загалом 840 особи вже одужали (58 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

На амбулаторному лікуванні перебуває 5867 пацієнтів (зокрема 471 дитина). Усього госпіталізовано 2750 осіб (з них 115 дітей). На апаратах штучної вентиляції легенів є 107 людей, у тому числі одна дитина.

 

Коронавірусною хворобою заразилося 1675 медиків.

 

 

Вінницька обл. — 388 випадків (64 одужали);
Волинська обл. — 241 випадок (48 одужали);
Дніпропетровська обл. — 292 випадки (13 одужали);
Донецька обл. — 29 випадків (10 одужали);
Житомирська обл. — 348 випадків (10 одужали);
Закарпатська обл. — 329 випадків (30 одужали);
Запорізька обл. — 182 випадки (39 одужали);
Івано-Франківська обл. — 731 випадок (65 одужали);
м. Київ — 1 188 випадків (60 одужали);
Київська обл. — 542 випадки (49 одужали);
Кіровоградська обл. — 323 випадки (54 одужали);
Львівська обл. — 348 випадків (56 одужали);
Луганська обл. — 29 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 111 випадків;
Одеська обл. — 220 випадків (9 одужали);
Полтавська обл. — 172 випадки (14 одужали);
Рівненська обл. — 508 випадків (46 одужали);
Сумська обл. — 95 випадків (48 одужали);
Тернопільська обл. — 607 випадків (58 одужали);
Харківська обл. — 147 випадків (15 одужали);
Херсонська обл. — 87 випадків (15 одужали);
Хмельницька обл. — 70 випадків (16 одужали);
Черкаська обл. — 257 випадків (55 одужали);
Чернівецька обл. — 1341 випадок (60 одужали);
Чернігівська обл. — 32 випадки (3 одужали).

 

26.04.2020

До теми

Розмова через 75 років
 Ігор Котик
Протиставлення краси і жаху, – звідси легко вивести дві прикметні характеристики творчости Тарнавського: метафоризацію світу, в якій закладено людську схильність до краси, й екзистенційні теми, зокрема тему смерти, присутню у багатьох його творах.
24.04.20 | | Штука
Статистичну значущість пояснюють неправильно
В поясненні p-величини помиляються навіть популярні американські підручники зі вступу в психологію. Часто вони припускаються хибних висновків.
24.04.20 | | Наука
Росія закидає фінам геноцид
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, встрявши у війну національних пам’ятей з Польщею, вирішила, що цього замало, й кинула історичну рукавичку ще й Фінляндії.
24.04.20 | | У світі
У провінції творчості
Юлія Овсяник
У невеликому місті творчі особи живуть за принципом: «Хочеш свята – влаштуй його». Мистецька родина Березянських вже десятиліття організовує культурні імпрези для стриян. Саме завдяки двом донькам та мамі в місті розвивається живопис, театр і мода.
23.04.20 | | Штука
Геном як книга життя
Пройшло 20 років після розшифрування людського геному. На якому етапі зараз перебувають дослідження?
23.04.20 | | Наука
Повернення в старі-недобрі часи
Назарій Заноз
Штучний інтелект, роботи, машинне навчання, біґ-дата. Проте достатньо з’явитися на горизонті якомусь вірусові, як все котиться під три чорти
22.04.20 | | Дискурси
Віддалена діяльність активних спільнот
Тарас ПЛАХТІЙ
Як реалізувати нові можливості розвитку активних спільнот в час неминучої політичної кризи після карантину.
22.04.20 | | Дискурси
Сам собі вирок
Володимир СЕМКІВ
Точкою максимального суголосся виборців зі своїм кандидатом стали стадіонні дебати на «Олімпійському». Зеленський атакував Порошенка низкою дошкульних запитань, які нині повертаються проти нього самого
21.04.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.