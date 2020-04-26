Приріст COVID-19 досяг мінімального за три тижні значення в Україні.

В Україні станом на ранок 26 квітня підтверджено 8617 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 492 повідомлення про нові підтверджені випадки. Добовий приріст становить 6,1% (це мінімальний відсотковий приріст пацієнтів за минулі три тижні, за винятком офіційного звіту на Великдень, котрий не враховував дані зі семи областей).

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 209 людей (8 смертей упродовж доби).

Загалом 840 особи вже одужали (58 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

На амбулаторному лікуванні перебуває 5867 пацієнтів (зокрема 471 дитина). Усього госпіталізовано 2750 осіб (з них 115 дітей). На апаратах штучної вентиляції легенів є 107 людей, у тому числі одна дитина.

Коронавірусною хворобою заразилося 1675 медиків.

Вінницька обл. — 388 випадків (64 одужали);

Волинська обл. — 241 випадок (48 одужали);

Дніпропетровська обл. — 292 випадки (13 одужали);

Донецька обл. — 29 випадків (10 одужали);

Житомирська обл. — 348 випадків (10 одужали);

Закарпатська обл. — 329 випадків (30 одужали);

Запорізька обл. — 182 випадки (39 одужали);

Івано-Франківська обл. — 731 випадок (65 одужали);

м. Київ — 1 188 випадків (60 одужали);

Київська обл. — 542 випадки (49 одужали);

Кіровоградська обл. — 323 випадки (54 одужали);

Львівська обл. — 348 випадків (56 одужали);

Луганська обл. — 29 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 111 випадків;

Одеська обл. — 220 випадків (9 одужали);

Полтавська обл. — 172 випадки (14 одужали);

Рівненська обл. — 508 випадків (46 одужали);

Сумська обл. — 95 випадків (48 одужали);

Тернопільська обл. — 607 випадків (58 одужали);

Харківська обл. — 147 випадків (15 одужали);

Херсонська обл. — 87 випадків (15 одужали);

Хмельницька обл. — 70 випадків (16 одужали);

Черкаська обл. — 257 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. — 1341 випадок (60 одужали);

Чернігівська обл. — 32 випадки (3 одужали).