В Україні виявили понад 8 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

В Україні станом на ранок 25 квітня підтверджено 8125 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 478 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст становить 6,3% (а в порівнянні з попередньою добою стало лише 1 випадком більше).

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина (8 смертей упродовж доби).

Загалом 782 особи вже одужали (181 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

На амбулаторному лікуванні перебуває 5498 пацієнтів (зокрема 433 дитини). Усього госпіталізовано 2627 осіб (з них 112 дітей). На апаратах штучної вентиляції легенів є 104 людини, у тому числі одна дитина.

Коронавірусною хворобою заразилося 1574 медики.

Перебіг пандемії в Україні. Параболічна апроксимація

Вінницька обл. — 377 випадків (56 одужали);

Волинська обл. — 212 випадків (40 одужали);

Дніпропетровська обл. — 240 випадків (13 одужали);

Донецька обл. — 27 випадків (10 одужали);

Житомирська обл. — 337 випадків (10 одужали);

Закарпатська обл. — 286 випадків (30 одужали);

Запорізька обл. — 171 випадок (37 одужали);

Івано-Франківська обл. — 700 випадків (66 одужали);

м. Київ — 1 159 випадків (60 одужали);

Київська обл. — 519 випадків (47 одужали);

Кіровоградська обл. — 306 випадків (53 одужали);

Львівська обл. — 317 випадків (41 одужав);

Луганська обл. — 28 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 103 випадки;

Одеська обл. — 183 випадки (8 одужали);

Полтавська обл. — 169 випадків (14 одужали);

Рівненська обл. — 483 випадки (41 одужав);

Сумська обл. — 94 випадки (47 одужали);

Тернопільська обл. — 565 випадків (55 одужали);

Харківська обл. — 125 випадків (15 одужали);

Херсонська обл. — 79 випадків (15 одужали);

Хмельницька обл. — 66 випадків (12 одужали);

Черкаська обл. — 249 випадків (54 одужали);

Чернівецька обл. — 1308 випадків (52 одужали);

Чернігівська обл. — 22 випадки (3 одужали).