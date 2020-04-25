Китай відрядив до КНДР своїх медиків, турбуючись про здоров'я Кім Чен Ина.

Чутки про недугу північнокорейського лідера з'явилися після того, як він пропустив традиційні заходи з нагоди дня народження Кім Ір Сена.

Влада Китаю відрядила до Північної Кореї делегацію, до якої увійшли медики та представники уряду. Про це повідомила в суботу, 25 квітня, інформаційна аґенція Reuters з покликом на анонімні джерела, близькі до китайського уряду.

Делегація, яку очолив високопоставлений представник міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, вирушила в КНДР 23 квітня. Поїздка китайських лікарів та чиновників відбувається на тлі суперечливих повідомлень про стан здоров'я північнокорейського лідера.

Спекуляції щодо стану здоров'я Кім Чен Ина почалися після того, як він 15 квітня несподівано пропустив традиційні заходи з нагоди дня народження його діда – засновника й першого лідера КНДР Кім Ір Сена.

Раніше південнокорейські ЗМІ повідомили, що чинний лідер Північної Кореї переніс операцію у зв'язку зі серцево-судинним захворюванням. На початку цього тижня телеканал CNN з покликом на джерело в американській адміністрації повідомляв, що Вашінґтон вивчає розвіддані про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина. Зокрема обговорювалася чутка про те, що життя північнокорейського лідера перебуває в небезпеці після перенесеної ним операції.

23 квітня президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому Домі заявив, що повідомлення про важке захворювання Кіма, мабуть, було помилковим. «У нас добрі відносини з Північною Кореєю, у мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, і я сподіваюся, що у нього все добре», – зазначив Трамп.