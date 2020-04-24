Мовний омбудсмен подала до демісії через іґнорування з боку уряду.

Уповноважена зі захисту державної мови Тетяна Монахова демісувала зі своєї посади. Причиною своєї відставки вона назвала саботаж уряду з формуванням інституції та фінансуванням. Наостанок Монахова заявила, що державі не слід змушувати до української мови.

Про це Монахова сказала в інтерв'ю сайтові opinionua.

"Я мала довге терпіння, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети. Однак, коли все було нарешті готово, коли після стількох моїх зусиль питання про створення секретаріату нарешті було винесене на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслене із порядку денного, я остаточно переконалася, що йдеться про відсутність політичної волі. Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати брати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо", – сказала Монахова.

Пані Тетяна пояснила, що мовний омбудсмен не міг розпочати свою роботу без офісу, а навіть не міг отримати фінансування. "Тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, тільки обравши керівника секретаріату можна створити штатний розпис і почати отримувати заробітну платню", – тлумачить вона.

Тетяна Монахова поскаржилася, що майже півроку "лише витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо", витративши загалом приблизно 30 тисяч гривень.

З її слів, рішення звільнитися визрівало поступово.

"Ну, як це «одразу»? Я мала намір результативно працювати. Дуже тривалий час у мене була ілюзія, що процес створення секретаріату затягується через іржавілість нашої бюрократичної машини. Кожен підпис, кожну резолюцію треба «вибивати» тижнями. До порядку денного засідань Кабміну треба ще потрапити. Увесь час якісь «важливіші» економічні чи політичні проблеми відсували розгляд мого питання", – виправдовуєтсья вона.

При цім Тетяна Монахова на останок розкритикувала низку норм закону про державну мову.

"Закон про мову – і на цьому я наголошувала – не повинен стати законом про обов’язкову зміну ідентичності. Кожен громадянин України має право розмовляти тією мовою, якої його навчила мама в дитинстві", – сказала омбудсмен.

"Найголовніше, є небезпека серйозної суспільної кризи, спричиненої протистоянням української та російської мов. Нам треба думати, як не розколоти Україну, як зберегти державність. Як на мене, зараз це ключове завдання всієї української політики", – резюмувала вона.