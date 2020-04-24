Прем'єр Грузії пригрозив відкликати посла з України у випадку призначення Саакашвілі.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія пригрозив Україні погіршенням двосторонніх відносин – щонайменше відкликанням посла для консультацій – у випадку призначення грузинського експрезидента Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром.

Про це Гхарія заявив на брифінгу у Тбілісі, повідомляє видання "Європейська правда", покликаючись на грузинські медії.

"Український народ – братній для нас, Українська держава – наш стратегічний партнер. Призначення стратегічним партнером на посаду віцепрем'єра вже засудженої за тяжкі злочини і розшукуваної людини для нас категорично неприйнятне", – наголосив Гахарія.

"Звичайно ж, буде реакція на подібний крок... Ми поки не відкликали посла, але якщо таке рішення буде прийнято, звичайно ж, щонайменше ми відкличемо посла для консультацій", – повідомив грузинський прем'єр.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до шести років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Суд визнав доведеним, що в 2005 році Саакашвілі, який займав у той час пост президента Грузії, наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі про злісне перевищення повноважень на посаді президента Грузії і присудив йому три роки позбавлення волі.

На тижні Президент України Володимир Зеленський запропонував Міхеїлові Саакашвілі портфель віцепрем'єра з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

У п'ятницю Саакашвілі відбув зустріч із фракцією "Слуга народу" для обговорення свого можливого призначення.