У селі на Львівщині знайшли гранатомет, боєприпаси й вибухівку.


У селі Явора на Львівщині Служба безпеки України виявила схрон, у якому було сховано зброю, боєприпаси й вибухівку. Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

 

 

Сховок облаштували на ділянці колишньої виробничої бази. Правоохоронці вилучили з нього 400-грамову тротилову шашку, гранатомет РПГ-26, шість гранат РГД-5, одну Ф-1 та п’ять запалів УЗРГМ. Зброя і боєприпаси були замотані у старі покривала та заховані між цегляними перекриттями.

 

 

Тепер правоохоронці встановлюватимуть джерела походження засобів ураження, а також осіб, причетних до облаштування схрону. Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

 

Усі фото: facebook.com/SBULviv

 

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