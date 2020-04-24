У селі на Львівщині знайшли гранатомет, боєприпаси й вибухівку.



У селі Явора на Львівщині Служба безпеки України виявила схрон, у якому було сховано зброю, боєприпаси й вибухівку. Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Сховок облаштували на ділянці колишньої виробничої бази. Правоохоронці вилучили з нього 400-грамову тротилову шашку, гранатомет РПГ-26, шість гранат РГД-5, одну Ф-1 та п’ять запалів УЗРГМ. Зброя і боєприпаси були замотані у старі покривала та заховані між цегляними перекриттями.

Тепер правоохоронці встановлюватимуть джерела походження засобів ураження, а також осіб, причетних до облаштування схрону. Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Усі фото: facebook.com/SBULviv