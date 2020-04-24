Прокуратура відкрила справу через насильство над дітьми у російському фільмі "Дау".

Харківські правоохоронці розслідують факт можливого порушення прав дітей із дитячого будинку під час зйомок фільму "ДАУ", що відбувалися в Харкові в 2008-2011 роках.
Факт розслідування підтвердив кореспонденту інформаційної аґенції "Укрінформ" прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
"За результатами аналізу даних з мережі Інтернет, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення прав і свобод дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства під час зйомок кінофільму на території міста Харкова. Ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління головного управління Нацполіції в Харківській області", – повідомив Чубенко.
Винуватцем скандалу є російський режисер Ілья Хржановскій, автор багатогодинної кіноепопеї "ДАУ", покликаної продемонструвати збоченість радянської тоталітарної системи, уособленої у кінострічці закритим інститутом. Цьго року на Берлінському кінофестивалі Хржановскій продемонстрував дві частини кінопроєкту – "ДАУ. Дегенерація", в котрому знімальна група експлуатувала в кадрі дітей зі сиротинця, і "ДАУ. Наташа", котрий містить сцени зі сексуальним насильством – головну героїню під час тортур ґвалтують скляною пляшкою.
Основна частина зйомок проходила в Україні. В епізодах знялися українські "селебретіз": Михайло Добкін, Нестор Шуфрич, Михайло Бродський, Дмитро Гордон. Особливої гостроти до скандалу додає те, що Ілья Хржановскій – художній директор Музею "Бабин Яр", котрий планується до зведення в Києві коштом російських олігархів.
Як зазначили в українській прокуратурі, попередня інформація свідчить про те, що неповнолітнім особам, вірогідно, з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання. Крім того, вважають у прокуратурі, оприлюднені кадри з відео можуть мати ознаки твору, що пропаґує культ насильства і жорстокості або дискримінації.
Напередодні уповноважений Президента з прав людини Микола Кулеба подав заяву до поліції зі закликом провести розслідування щодо факту можливого насильства над дітьми із українського сиротинця.
"Це діти, для яких участь в таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження", – прокоментував Кулеба у Facebook.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтримала проведення належного розслідування щодо використання в зйомках малолітніх дітей, які містять ознаки насильства та їх незаконної експлуатації. "Сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть належну правову оцінку у цій ситуації. Утім наголошую, що в процесі розслідування діти не мають вдруге піддаватися психологічному травмуванню", – зазначила вона.
Учасниця проєкту "ДАУ", керівниця харківського представництва на фінальному етапі Олена Остапченко розповіла у коментарі виданню Bird in Flight, що на майданчику справді були немовлята із дитячого будинку. Вона повідомила, що їх супроводжували медсестри, а знімальний процес контролював лікар. Дітей фільмували за згодою опікунів.
"Діти перебували на майданчику дуже недовго. Їх відразу ж відвезли назад. Зараз вони вже школярі, дуже сподіваюся, що живуть в сім’ях, і гадки не мають про ту коротку пригоду", – прокоментувала Олена Остапченко.
Експертка з дитячої нейропсихології Олена Самойленко вважає насильством щодо дітей сцени фільму. "На відео дітей роздягають, підключають до голів фіксуючі електроди, піддають емоційному і психологічному насильству. Діти не могли відмовитись від зйомок в момент, не могли сказати, що їм не подобається оточення. Вони плакали, а дорослі їх не заспокоювали. Це неадекватно, це могло спровокувати депресію, фрустрацію і страх смерті в дитини", – написала Самойленко у Facebook.
Представники компанії "Феномен-Україна", котра займалася зйомками проєкту в України, запевнили, що всі дії знімальної групи були узгоджені з органами опіки, а знімальний майданчик із реквізитом та одягом медичні працівники оглянули заздалегідь.
Очільниця компанії Христина Волошина стверджує, що жодного впливу чи дії зовнішнім інструментарієм – котрий, запевняє, був муляжним – не здійснювалося; наукових та медичних приладів не було.
А що діти сильно плачуть, то звукову фонограму в сцені максимально посилили для поглиблення глядацького сприйняття.
Фільм "ДАУ" почали фільмувати у Харкові ще 2009 року. Задля цього в Харкові звели знімальний павільйон – здоровенний "інститут", у котрий надовго поселили учасників проєкту. До стрічки ввійшли сцени реального насильства і сексу. Учасники підписували документи про нерозголошення деталей.
"Ні під час реалізації Хржановським в Харкові одного з найбільш антигуманних проектів нашого часу, ні під час демонстрації фільмів циклу «Дау» на Берлінському кінофестивалі, ні після призначення його арт-директором Меморіалу, ніхто в Україні не виступив з протестом. Важко уявити, щоб, наприклад, в Європі призначення людини з такою біографією на керівну посаду в настільки сенситивній інституції не викликало жодної суспільної реакції.
Як всякий російський ліберал Хржановський закінчується на українському питанні. Більше того, як безліч російських лібералів він закінчується на питанні прав людини".
Іван Козленко, LB.ua
24.04.2020