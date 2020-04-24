Прокуратура відкрила справу через насильство над дітьми у російському фільмі "Дау".

Харківські правоохоронці розслідують факт можливого порушення прав дітей із дитячого будинку під час зйомок фільму "ДАУ", що відбувалися в Харкові в 2008-2011 роках.

Факт розслідування підтвердив кореспонденту інформаційної аґенції "Укрінформ" прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"За результатами аналізу даних з мережі Інтернет, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення прав і свобод дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства під час зйомок кінофільму на території міста Харкова. Ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління головного управління Нацполіції в Харківській області", – повідомив Чубенко.

Винуватцем скандалу є російський режисер Ілья Хржановскій, автор багатогодинної кіноепопеї "ДАУ", покликаної продемонструвати збоченість радянської тоталітарної системи, уособленої у кінострічці закритим інститутом. Цьго року на Берлінському кінофестивалі Хржановскій продемонстрував дві частини кінопроєкту – "ДАУ. Дегенерація", в котрому знімальна група експлуатувала в кадрі дітей зі сиротинця, і "ДАУ. Наташа", котрий містить сцени зі сексуальним насильством – головну героїню під час тортур ґвалтують скляною пляшкою.

Основна частина зйомок проходила в Україні. В епізодах знялися українські "селебретіз": Михайло Добкін, Нестор Шуфрич, Михайло Бродський, Дмитро Гордон. Особливої гостроти до скандалу додає те, що Ілья Хржановскій – художній директор Музею "Бабин Яр", котрий планується до зведення в Києві коштом російських олігархів.

Як зазначили в українській прокуратурі, попередня інформація свідчить про те, що неповнолітнім особам, вірогідно, з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання. Крім того, вважають у прокуратурі, оприлюднені кадри з відео можуть мати ознаки твору, що пропаґує культ насильства і жорстокості або дискримінації.

Напередодні уповноважений Президента з прав людини Микола Кулеба подав заяву до поліції зі закликом провести розслідування щодо факту можливого насильства над дітьми із українського сиротинця.

"Це діти, для яких участь в таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження", – прокоментував Кулеба у Facebook.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтримала проведення належного розслідування щодо використання в зйомках малолітніх дітей, які містять ознаки насильства та їх незаконної експлуатації. "Сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть належну правову оцінку у цій ситуації. Утім наголошую, що в процесі розслідування діти не мають вдруге піддаватися психологічному травмуванню", – зазначила вона.

Учасниця проєкту "ДАУ", керівниця харківського представництва на фінальному етапі Олена Остапченко розповіла у коментарі виданню Bird in Flight, що на майданчику справді були немовлята із дитячого будинку. Вона повідомила, що їх супроводжували медсестри, а знімальний процес контролював лікар. Дітей фільмували за згодою опікунів.

"Діти перебували на майданчику дуже недовго. Їх відразу ж відвезли назад. Зараз вони вже школярі, дуже сподіваюся, що живуть в сім’ях, і гадки не мають про ту коротку пригоду", – прокоментувала Олена Остапченко.

Експертка з дитячої нейропсихології Олена Самойленко вважає насильством щодо дітей сцени фільму. "На відео дітей роздягають, підключають до голів фіксуючі електроди, піддають емоційному і психологічному насильству. Діти не могли відмовитись від зйомок в момент, не могли сказати, що їм не подобається оточення. Вони плакали, а дорослі їх не заспокоювали. Це неадекватно, це могло спровокувати депресію, фрустрацію і страх смерті в дитини", – написала Самойленко у Facebook.

Представники компанії "Феномен-Україна", котра займалася зйомками проєкту в України, запевнили, що всі дії знімальної групи були узгоджені з органами опіки, а знімальний майданчик із реквізитом та одягом медичні працівники оглянули заздалегідь.

Очільниця компанії Христина Волошина стверджує, що жодного впливу чи дії зовнішнім інструментарієм – котрий, запевняє, був муляжним – не здійснювалося; наукових та медичних приладів не було.

А що діти сильно плачуть, то звукову фонограму в сцені максимально посилили для поглиблення глядацького сприйняття.

Фільм "ДАУ" почали фільмувати у Харкові ще 2009 року. Задля цього в Харкові звели знімальний павільйон – здоровенний "інститут", у котрий надовго поселили учасників проєкту. До стрічки ввійшли сцени реального насильства і сексу. Учасники підписували документи про нерозголошення деталей.