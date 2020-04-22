Німеччина розпочинає тестування вакцини від COVID-19 на людях.

Загалом випробування проводитимуться в три етапи.

 

 

Інститут вакцини і біомедичних лікарських засобів імені Пауля Ерліха (Paul-Erlich-Institut), що в німецькому місті Лянґені, вперше дав санкцію на тестування вакцини проти коронавіруса на людях. Про це повідомила газета Die Welt. В Німеччині на першій стадії досліджень в тестуванні візьмуть участь приблизно 200 здорових добровольців віком від 18 до 55 років.

 

Саме Інститут Пауля Ерліха відповідає у ФРН за видачу таких дозволів, а також за оцінку і допуск вакцин. Допущений до випробувань препарат розробила компанія BioNTech з міста Майнца спільно з фармацевтичною корпорацією Pfizer.

 

Перспективні препарати спочатку повинні показати свою ефективність у клітинних культурах, потім у тварин і щойно після цього допускаються клінічні дослідження на людях. Ці дослідження, своєю чергою, складаються ще з трьох етапів.

 

Мета перших клінічних випробувань – виявити загальну переносимість компонентів вакцини і її здатність викликати імунну реакцію. На другому етапі планується випробувати вакцину на іншій групі осіб такого ж віку. У неї повинні увійти люди з підвищеним ризиком зараження або важкого протікання COVID-19, але це стане можливим тільки після аналізу нових даних. Фактичне дослідження ефективності робиться на заключному і наймасштабнішому третьому етапі.

 

Німецька вакцина відноситься до категорії мРНК-вакцин. Це перспективний тип препаратів, які фактично складаються з ділянок генетичного коду вірусів. Потрапляючи в організм, вони провокують продукування вірусних білків силами самих людських клітин. Білки, своєю чергою, викликають імунну відповідь. Такі вакцини відносно дешеві й можуть вироблятися швидко і у великих кількостях, що дуже важливо в умовах пандемії. Однак ще жодна мРНК-вакцина в світі не отримала офіційного допуску до клінічної практики.

 

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що загалом у світі розробляється близько 20 вакцин. Перші випробування на людях розпочалися в США і Китаї.

22.04.2020

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