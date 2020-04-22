На обсервацію закрили Центр обліку та нічного перебування бездомних у Львові.


В одного із відвідувачів Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3-а, у Львові, підтвердили коронавірусну інфекцію. Його ушпиталили, заклад закрили на обсервацію, а в усіх відвідувачів і працівників взяли біоматеріал для ПЛР-діагностики.

 

 

«Одного бездомного госпіталізували – в нього ПЛР-тест підтвердив коронавірус. Тому Центр на Кирилівській учора закрили на обсервацію, всі бездомні – у приміщенні. Також учора відібрали в них аналізи на ПЛР – загалом це 55 осіб. Тож зараз людей у Центрі не приймаємо і не випускаємо, поки не буде результатів ПЛР-тестів», – розповіла Галина Слічна, заступниця міського голови, очільниця міського штабу з протидії COVID-19.

 

 

Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян є бюджетною установою управління соціального захисту Львівської міської ради. Створений 2006 року, в ньому надають різні види соціальних послуг громадянам, які опинилися на вулиці. Бездомні можуть отримати нічліг, харчування, гігієнічні послуги, першу медичну та гуманітарну допомогу. Також установа веде первинний облік бездомних громадян, видає посвідчення про взяття на облік і тимчасову прописку, сприяє реєстрації переважного місця перебування, здійснює соціальне патрулювання, надає інформаційні, правові та консультаційні послуги, сприяє у відновленні документів, майнових і житлових прав, допомагає у працевлаштуванні, оформленні в геріатричні пансіонати тощо.

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