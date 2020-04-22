Кабінет Міністрів продовжив карантин до 11 травня без пом'якшень.

Кабінет Міністрів України продовжив дію карантину до 11 травня. Уряд відмовився від ідеї пом'якшити перебіг карантину шляхом пом'якшення доступу до парків та музеїв.

Таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні 22 квітня.

“Передбачається продовження терміну дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується дозволити перевезення в міському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові, а також залучати до роботи окремі категорії працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину”, – прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна ще не подолала піку захворюваності і максимального значення очікують на початку травня. Наразі Кабінет Міністрів підготував план виходу з карантину, котрий складається із п’яти етапів.

Завершення карантину розпочнеться лише в сприятливій епідемічній ситуації: якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюватиметься або коливатиметься в межах 5% (цієї доби приріст сягнув 7,6%), а лікарні будуть заповнені пацієнтами з COVID-19 менше ніж на 50%. "Після цього йдемо по дорожній карті виходу з карантину і реалізовуємо наступні чотири етапи. Водночас у нас є декілька дуже важливих завдань, які ми маємо зробити до 11 травня", – зазначив прем’єр-міністр.

Зі слів Дениса Шмигаля, наразі уряд планує збільшити кількість тестувань на коронавірус, покращити забезпечення лікарень, запровадити систему онлайн-контролю самоізоляції як альтернативи обсервації, створити нові правила для сфери обслуговування з обов’язковим соціальним дистанціюванням, масковим режимом та постійною дезінфекцією.

"Якщо все буде добре і епідемічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об’єктів побутових послуг. Можливо, будуть інші пом’якшувальні заходи. Але про них ми зможемо говорити пізніше", – зазначив Шмигаль.