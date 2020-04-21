На Франківщині коронавірус підтвердили у 6 священників.


COVID-19 підозрюють в 11 священнослужителів з Івано-Франківської області. У шістьох із них діагноз уже підтверджено за допомогою ПЛР-тестів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив  т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів.

 

 

За словами Федоріва, в області під час експрес-тестування запідозрили коронавірус в 11 священників. Унаслідок ПЛР-тестів у шістьох із них підтвердили COVID-19, чотири аналізи – негативні, а ще один очікує на результати ПЛР-дослідження. Із підтверджених шістьох випадків двоє священників – із Калуша, один – з Коломийського району, двоє – з Івано-Франківська й один – з Богородчанського району.

 

Окрім того, посмертно відібрали й відправили на ПЛР-тест у лабораторію МОЗ до Києва біоматеріали священника, який служив у Свято-Троїцькому кафедральному собору УПЦ ПЦУ у Франківську й лікувався в лікарні з двобічною пневмонією. Як нагадує видання «Галка», священник Свято-Троїцького кафедрального собору УПЦ ПЦУ митрофорний протоієрей Іоан Мудрейко, бухгалтер єпархіального управління, помер 17 квітня. Йому було лише 33 роки.

 

 

Зазначимо, на Івано-Франківщині загалом виявлено вже 556 випадків COVID-19, упродовж останньої доби діагноз підтвердили в 44 мешканців області. Крім того, за вихідні зафіксовано три летальні випадки: померли мешканка Івано-Франківська (79 років), мешканець селища Перегінське (44 роки) та калушанин (49 років). В області проведено 1754 лабораторні дослідження на виявлення коронавірусу. Методом ПЛР-діагностики обстежено 1556 осіб.

 

Діагноз COVID-19 також підтверджено у 113 медичних працівників Івано-Франківщини: 31 – у закладах Франківська, 82 – в районних закладах. Серед них 41 лікар, 55 осіб – середній медперсонал, 17 – молодший медперсонал.

 

 

За словами Віталія Федоріва, всі заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19, забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. Наразі залучено п’яту їх частину, до апаратів ШВЛ підключено 22 особи. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають пів сотні людей, хворих на COVID-19.

 

21.04.2020

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