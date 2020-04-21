ДБР оформило протокол через пошкодження стовпа зі слідами куль на Майдані.

Слідча група Державного бюро розслідувань склала протокол про пошкодження ліхтарного стовпа на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, котрий є пам'яткою історії на місці розстрілів учасників Революції гідності. Стовп зазнав ушкоджень під час втечі злочинця, викритого Службою безпеки України, минулого тижня.

Про це повідомляє прес-служба Музею Майдану.

"Сьогодні працівники музею разом зі слідчою групою ДБР склали протокол про пошкодження ліхтарного стовпа на Алеї Героїв Небесної сотні. Він є частиною пам'ятки історії "Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Інститутської у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року", – йдеться у повідомленні.

14 квітня в Києві Служба безпеки України затримала чоловіка, який представлявся "співробітником Кабінету міністрів" та пропонував за гроші працевлаштування в органах державної влади.

Підозрюваний намагався втекти від правоохоронців на автомобілі, але йому не вдалося: машина врізалася у металеву опору ліхтаря на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Директор Музею Майдану Ігор Пошивайло заявив, що адміністрація підготувала акт пошкодження об’єкта та надіслала листи в Офіс генпрокурора, ДБР, Нацполіцію та Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Пошивайло заявив, що в теперішньому статусі Алея Героїв Небесної Сотні лишається беззахисною як історична пам’ятка і перед вандалами, і перед всілякими інцидентами.