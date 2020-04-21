Карантин продовжать іще на три тижні – але відкриють парки і музеї.

Міністерство охорони здоров'я України на найближчому засіданні уряду пропонуватиме продовжити карантинні заходи до 12 травня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу, інформує УНІАН.

"На найближчому засідання уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємося до 12 травня. Це продовження викликано нашим рівнем захворюваності, який є, і небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба", – сказав він.

Водночас, МОЗ пропонуватиме пом'якшити карантинні заходи. "Наприклад, прогулянки парками. Але ці прогулянки будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо систем засобів індивідуального захисту під час прогулянок", – сказав міністр, додавши, що постанова міститиме "дуже чіткі критерії".

Також, як додав Степанов, МОЗ запропонує Кабінету Міністрів відкрити для відвідувачів такі заклади, як музеї, бібліотеки – "з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринігу на вході до того чи іншого закладу".

"Також ми передбачаємо ще ряд пом'якшень щодо карантинних обмежень. Але підкреслюю, що всі вони будуть дуже чітко регламентовані, як саме можливо відвідувати той чи інший заклад", – сказав очільник МОЗ.

Нагадаємо, карантин запроваджено в Україні із 12 березня.

Прогулянки в парках під забороною із 6 квітня.

Початково карантин запровадили на час до 4 квітня, потім продовжили до 24 квітня.