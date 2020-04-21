Дональд Трамп номінував амбасадора для Білорусі.

Відтак у американському дипломатичному представництві в Мінську вперше за 12 років може з’явиться повноправний керівник.

Президент Трамп номінував Джулі Фішер (Julie Fisher) на посаду надзвичайної і повноважної амбасадорки Сполучених Штатів в Республіці Білорусь. Про це йдеться в опублікованій заяві Білого дому. Згоди про повернення американського амбасадора до Мінська і білоруського посла до Вашінґтона країни дійшли минулого року.

Кандидатуру Джулі Фішер має ще затвердити профільний комітет Сенату.

Джулі Фішер – кадрова дипломатка Держдепартаменту США. Вона наразі працює заступницею помічника держсекретаря в питаннях Західної Європи та Європейської Унії в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту. Вона також виконувала спеціальні обов'язки тимчасового повіреного в справах амбасади США в Росії.

Раніше Джулі Фішер була заступницею голови місії США в НАТО, а також керівником апарату заступника державного секретаря з питань управління та ресурсів і директором операційного центру державного департаменту. Також вона була радником з політичних та економічних питань в амбасаді США в Тбілісі.

Джулі Фішер отримала ступінь бакалавра в університеті Північної Кароліни. Вона володіє російською, французькою та грузинською мовами.

Нагадаємо, що на початку 2000-х відносини між США і Білоруссю погіршилися. З 2008 року в Білорусі не було американського амбасадора. Мінськ, своєю чергою, ухвалив рішення відкликати свого представника з Вашінґтона. Тоді ж дипломатичний штат амбасади США в Мінську був скорочений з 35 до п’яти осіб.