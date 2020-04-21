Дональд Трамп номінував амбасадора для Білорусі.

Відтак у американському дипломатичному представництві в Мінську вперше за 12 років може з’явиться повноправний керівник.

 

 

Президент Трамп номінував Джулі Фішер (Julie Fisher) на посаду надзвичайної і повноважної амбасадорки Сполучених Штатів в Республіці Білорусь. Про це йдеться в опублікованій заяві Білого дому. Згоди про повернення американського амбасадора до Мінська і білоруського посла до Вашінґтона країни дійшли минулого року.

 

Кандидатуру Джулі Фішер має ще затвердити профільний комітет Сенату.

 

Джулі Фішер – кадрова дипломатка Держдепартаменту США. Вона наразі працює заступницею помічника держсекретаря в питаннях Західної Європи та Європейської Унії в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту. Вона також виконувала спеціальні обов'язки тимчасового повіреного в справах амбасади США в Росії.

 

Раніше Джулі Фішер була заступницею голови місії США в НАТО, а також керівником апарату заступника державного секретаря з питань управління та ресурсів і директором операційного центру державного департаменту. Також вона була радником з політичних та економічних питань в амбасаді США в Тбілісі.

 

Джулі Фішер отримала ступінь бакалавра в університеті Північної Кароліни. Вона володіє російською, французькою та грузинською мовами.

 

Нагадаємо, що на початку 2000-х відносини між США і Білоруссю погіршилися. З 2008 року в Білорусі не було американського амбасадора. Мінськ, своєю чергою, ухвалив рішення відкликати свого представника з Вашінґтона. Тоді ж дипломатичний штат амбасади США в Мінську був скорочений з 35 до п’яти осіб.

21.04.2020

До теми

Залишатися пильними
Ірина Вікирчак
Ірина Вікирчак: «У час, коли в Польщі панує епідемія, не вистачає тестів, лікарі працюють цілодобово, у Сеймі розглядають закони про допуск дітей до полювання, заборону сексуальної освіти та повну заборону абортів і пренатальної діагностики».
20.04.20 | | У світі
Онлайн-інформацію сприймають менш критично
Дослідження виявило, як студенти аналізують інформацію з інтернету та соціальних мереж.
20.04.20 | | Наука
Мої цвіти
Уляна Кравченко
«Цвіти говорять без слів і мова їхна проста, коротка». В день ювілею Уляни Кравченко (1860-1947) – збірка її квіткових нарисів
18.04.20 | | Минуле
Великодні повір'я галичан
Анастасія КРИВЕНКО
Крім душ померлих, у великодній період можна побачити чортів, виявити відьом, здобути заклятий скарб та навіть виростити домовика. Принаймні, у це вірили наші предки.
18.04.20 | | Галичина
Великдень.
В. Загаєвич
Була недїля цвітоносна. На дворі стояла погода. Уже перезвонили на утреню і передміщане спішили до церкви.
17.04.20 | Дѣло | в 1893-у
Першому сольникові Paul McCartney – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Неперевершені Бітлз ще не випустили останнього альбому, але цей диск став першою ластівкою реального й невідворотного процесу розпаду 
17.04.20 | | Минуле
«Парсіфаль» і Страсна П’ятниця
Аделіна Єфіменко
«Парсіфаль» Р. Ваґнера на оперній сцені у день Страсної П'ятниці – давня традиція європейських театрів. Це сценічна містерія, священнодійство, у якому ведеться оповідь про рани, біль, гріх, страждання, прощення, містеріальний урок християнської моралі через співчуття до ближнього.
17.04.20 | | Штука
Російське нафтове фіаско
Максим МУЛЯР
Угода ОПЕК+ про рекордне скорочення нафтовидобутку, яку Кремль намагався подати як перемогу Росії, насправді завдасть нищівного удару по російській енергетичній галузі. За першу половину весни Москва зуміла скоїти дві фатальні для неї нафтові помилки.
17.04.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.