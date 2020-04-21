В Україні виявили 6 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

 

В Україні станом на ранок 21 квітня підтверджено 6125 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 415 повідомлень про нові підтверджені випадки.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 людина.

 

Загалом 367 осіб уже одужало: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

На амбулаторному лікуванні перебуває 4089 пацієнтів (зокрема 302 дитини). Усього госпіталізовано 2036 осіб (з них 97 дітей).


Вінницька обл. — 338 випадків (18 одужали);
Волинська обл. — 174 випадки (13 одужали);
Дніпропетровська обл. — 122 випадки (9 одужали);
Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 270 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 205 випадків (16 одужали);
Запорізька обл. — 137 випадків (17 одужали);
Івано-Франківська область — 556 випадків (27 одужали);
м. Київ — 892 випадки (33 одужали);
Київська обл. — 356 випадків (28 одужали);
Кіровоградська обл. — 247 випадків (17 одужали);
Львівська обл. — 256 випадків (26 одужали);
Луганська обл. — 25 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 41 випадок;
Одеська обл. — 146 випадків;
Полтавська обл. — 101 випадок (12 одужали);
Рівненська обл. — 341 випадок (21 одужав);
Сумська обл. — 84 випадки (10 одужали);
Тернопільська обл. — 435 випадків (34 одужали);
Харківська обл. — 77 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 70 випадків (7 одужали);
Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);
Черкаська обл. — 186 випадків (28 одужали);
Чернівецька обл. — 988 випадків (31 одужав);
Чернігівська обл. — 13 випадків (3 одужали).
 

21.04.2020

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