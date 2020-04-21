Ціна на ф'ючерси нафти деяких марок стала від’ємною.

Такого низького рівня нафтових ф'ючерсів ще не знала історія їхніх торгів.

 

 

Ціна на нафту американської марки WTI впала до нової рекордно низької позначки і вперше в цьому тисячолітті стала негативною. Увечері в понеділок, 20 квітня, травневі контракти на американську нафту до кінця торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) коштували мінус 37,63 долара за барель. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту WTI на лондонській біржі ICE Futures спочатку впала майже на 100 відсотків до 0,01 долара США за один барель, а потім також пішла в мінус.

 

Травневий ф'ючерс WTI закінчується 21 квітня, що переважно й стало причиною встановлення негативної ціни. Це пов'язано з побоюваннями інвесторів щодо переповнених нафтосховищ в умовах рекордно низького світового попиту на тлі пандемії коронавірусу.

 

Слідом за обвалом ціни на нафту марки WTI різко знизилася і вартість російської Urals. Так, ціна російської нафти впала нижче нуля – до мінус двох доларів за барель.

 

Це найнижчий показник з початку торгівлі ф'ючерсами в 1983 році. Попередній рекорд низький рівень цін за ф'ючерсами з поставкою в найближчому місяці був зафіксований 1986 року – мінус 10,42 долара.

21.04.2020

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