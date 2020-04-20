У понеділок на Донбасі загинув один воїн, іще двох поранено.

У понеділок у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил", – поінформували у штабі.

Два факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли українські підрозділи біля населеного пункту Південне.

По захисниках Новоолександрівки вів вогонь снайпер.

Крім того, поблизу Мар’їнки, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", терористи застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу та евакуйовано до військового медичного закладу. Ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям", – йдеться у зведенні.

У штабі запевнили, що спричинили обстріли бойовики, застосувавши вогневі засоби.