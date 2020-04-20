Чекаємо сарану і жаб

Можливо, кари будуть модернізовані, бо третє тисячоліття надворі все-таки. Але ймовірно, що все піде за класикою – ріки крові, смерть первістків і далі за текстом. Огляд подій тижня в Україні.

Пожежі тижня

Для організації філіалу пекла потрібні осінь з мінімумом опадів, непристойно тепла зима і кілька хворих на голову піроманів навесні. В результаті вигорає парканадцять гектарів лісу, кілька десятків хат, Київ на деякий час стає містом з найбруднішою атмосферою на планеті, а пожежники демонструють, що в житті завжди є місце подвигу.

Паралельно температуру підтримують в належному градусі повідомлення про те, що вогонь дістався до могильника радіаційних відходів, а пилова буря страшніша від того, що сталося в Чорнобилі в 1986 році.

Міністр внутрішніх справ з заступником мандрують Житомирською і Київською областями, а радник Авакова Зорян Шкіряк додає апокаліптичній картині барвистий мазок.

«Наразі все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру. Мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу», – пише цей напівлегендарний персонаж у соціальній мережі, і всім стає зрозуміло, в яких тарапатах ми перебуваємо.

Літо синоптики прогнозують теплим і малодощовим, тому лишається молитися за здоров’я пожежників і сподіватися на правоохоронців, які, якщо вже не виловлять диверсантів з сірниками, то хоча б візьмуть за потрібні місця любителів палити бадилля всюди, де тільки можна.





Обмін тижня

Звільнення полонених з «підвалів» терористичних ДНР і ЛНР – тема, яку не втомлюється експлуатувати команда президента, заробляючи які не які політичні бали.

До Великодня домовилися про обмін затриманих українцями терористів на наших в’язнів, але щось пішло не так.

Якщо під час попередніх аналогічних процедур були звільнені відомі на весь світ Сєнцов і моряки, захоплені в Керченській протоці, то тепер таємничість процесу зашкалила, що мусив пояснювати ситуацію віце-прем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Будь-які переговори – це торги. Вони торгуються, вони дивляться, хто цінний, вони читають ЗМІ, читають інтернет. Коли ставки зростають, це ускладнює процес переговорів. Всі переговори повинні бути за зачиненими дверима, має бути довіра до переговорної команди. Якщо це стає предметом розголошення – публікація списків, обговорення, той краще, той гірше – це тільки ускладнює роботу переговорної команди», – розтлумачив чиновник і цим нагнав ще більше туману.

В мережі з’явилася інформація, що на українську сторону буцім віддали вбивцю, який пограбував пункт обміну валют, де загинула касирка, дезертира з ЗСУ, якогось «оперуповноваженого МВД ДНР», наркокур’єра та інших слизьких персон. Весь цей «обмінний матеріал» (20 осіб) відправлений на обсервацію і, щоб не ускладнювати роботу переговорної команди, інформація про обміни дозуватиметься піпеткою. З чого робитимуться найнесподіваніші висновки.

Про обмін «всіх на всіх», що було популярним в «нормандському форматі», поки що говорити перестали.

Затримання тижня

Небезпідставно сподіватися потрапити у новий обмінний список може генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, якого затримали контррозвідники СБУ. Повноцінного Штірліца з Валерія Альбертовича не вийшло, зате спецслужба потішила посполитих інформацією про те, що мав він псевдонім «Бобиль», планував здійснення терористичних актів, передавав російській ФСБ інформацію про операції Збройних Сил України на сході і вербував для роботи на країну-агресора колег зі спеціальних підрозділів.

Розслідування життєдіяльності генерал-майора-зрадника витягне на світло багато важливих фактів, сам ж Шайтанов до 14 червня перебуватиме під вартою, за цей час компетентні органи мають його схилити до відвертості і красномовства, аби взнати, хто ще за $200 тисяч і паспорт РФ може продати країну.

А потім Шайтанова можуть поміняти, якщо він до того часу буде цікавим росіянам.





Суд тижня

Поки Ігор Коломойський вирішує, як розрулити власні проблеми у Верховній Раді, його бізнес-партнери брати Суркіси пішли торованим шляхом вітчизняних олігархів і свої клопоти вирішили у найгуманнішому в світі українському суді.

Ще в кінці лютого Печерський районний суд зобов’язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям Григорія Михайловича і Ігоря Рахмілієвича (вони таки рідні брати, просто старшому по батькові не подобалося, а молодшому такі нюанси до лампочки) $250 мільйонів.

15 квітня Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Міністерства юстиції і Приватбанку і вирішив, що служителі Феміди з Печерського все вирішили правильно і Суркісам треба гроші повернути, бо вони – не пов’язані з Приватбанком особи.

Тепер Коломойському треба дотиснути свої інтереси в парламенті і забрати найбільшу фінустанову країни взад, або відсудити в якомусь незаангажованому суді пару-трійку мільярдів, бо виявиться, що і Ігор Валерійович постраждав, коли доводив Приватбанк до банкрутства.

Коли все це станеться, МВФ плюне на співпрацю з Києвом, а пандемія коронавірусу виявиться не такою вже й великою бідою.