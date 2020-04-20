Аваков припускає, що до пожеж причетні диверсанти.

У Житомирській області пожежникам вдалося локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у зоні відчуження довкола Чорнобиля – один із чотирьох.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"Лісники і пожежники дуже добре відпрацювали вечір і ніч", – прокоментував він.

Міністр зазначив, що прогноз вітру на понеділок для гасіння пожежі "не дуже хороший" – 15-20 м/с. Вітер може роздмухати вогонь і перенести на нові території.

Аваков повідомив, що в неділю під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні виявили осередкове займання лісу на чотирьох ділянках. Міністр назвав ці пожежі "феноменами", до котрих, не виключено, мають стосунок диверсійні групи.

"Дивовижно суха зима – рівень води в екосистемі впав на 1.5-2 метра. Лісова (особливо хвойна) підстилка уразлива для пожежі. Висохли торфовища, і це особлива проблема. Це все, звичайно, є можливістю для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось заховати вогнем свої брудні справи. Ми це дуже ясно все розуміємо. І не маємо наміру миритися – вживаємо заходів", – написав Аваков.

З його слів, у Міністерстві внутрішніх справ створено спеціальну групу, котра разом із Національною гвардією розпочала "антидиверсійну операцію в лісі".