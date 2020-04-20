Поліція заявила про порушення закону лаврами УПЦ МП на Великдень.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження через порушення карантину у Святогірській лаврі (Донеччина) і Почаївській лаврі (Тернопільщина). Пасхальні богослужіння у храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: усередині під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, при тім частина не використовувала засобів індивідуального захисту.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

"Божественна літургія у Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася за участю великої кількості вірян. Згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мали проводити з виконанням всіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі. Пасхальне богослужіння розпочалося о 23-й годині. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Більшість не дотримувалися дистанції. Окрім того, під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря, й віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину", – поінформували правоохоронці.

Кримінальні провадження відкрито за статтею 325 Кримінального кодексу: порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, святкові богослужіння проводили у 13 658 храмах – майже всі дотрималися вимог закону і виконали домовленості, досягнуті з правоохоронними органами.

"Ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім, впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту, у 19 культових спорудах на території 13 областей", – поінформував Клименко.

Усупереч застереженням, котрі правоохоронці висловлювали перед Великоднем, Західна Україна дисципліновано поставилася до епідеміологічної ситуації: більшість порушень виявлено на сході та в центрі.

Так, поліція виявила порушення карантинних обмежень під час богослужінь у Донецькій області – 4, у Дніпропетровській, Запорізькій та у місті Києві – по 2, у Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях – по 1.