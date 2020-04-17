Департамент охорони здоров'я ЛОДА очолив Орест Чемерис.

 

Сьогодні, 17 квітня, заступник голови обласної державної адміністрації Іван Собко представив колективу новопризначеного директора охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса.

 

 

«Фаховість та досвід нового очільника департаменту як ніколи підсилить нашу роботу в напрямі розвитку медицини регіону ... Перед керівником департаменту зараз стоїть багато викликів, але я впевнений, що згуртованою командою нам вдасться досягти поставлених цілей», – зазначив Собко.

 

Нагадаємо, досі виконувачем обов’язків директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА був Андрій Васько.

 

Перед тим понад два роки очільницею департаменту була Ірина Микичак, яка тепер є першою заступницею міністра охорони здоров’я. До слова, як повідомляє сайт Tvoemisto.tv, нещодавно суд поновив Ірину Микичак на цій посаді. Проте пані Микичак зазначила, що працювати у Львівську ОДА не повернеться, а продовжить роботу в МОЗ.

 

Ірину Микичак звільнили через негативну оцінку від заступника голови ЛОДА Івана Собка наприкінці минулого року за наказом тоді чинного голови області Маркіяна Мальського. Саме тому вона оскаржувала це рішення.

 

Орест Чемерис. Фото: tvoemisto.tv

 

Нещодавно в ЛОДА провели конкурс на нового директора департаменту охорони здоров’я, в якому й переміг Орест Чемерис – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №1, заступник декана факультету іноземних студентів ЛНМУ імені Данила Галицького. Його призначили пысля спецперевірки й погодження в Міністерстві охорони здоров'я.

 

 

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