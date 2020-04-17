В Україні пів тисячі нових випадків коронавірусу за добу.

В Україні станом на ранок 17 квітня підтверджено 4662 випадки COVID-19. Упродовж минулої доби, 16 квітня, отримано 501 підтверджений діагноз.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у п'ятницю вранці.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 125 людей. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).
Загалом 246 осіб уже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
На амбулаторному лікуванні перебуває 3051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1611 осіб (73 дитини).
Вінницька обл. — 296 випадків (17 одужали);
Волинська обл. — 122 випадки (11 одужали);
Дніпропетровська обл. — 89 випадків (9 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 177 випадки (1 одужав);
Закарпатська обл. — 150 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 118 випадків (12 одужали);
Івано-Франківська область — 427 випадків (27 одужали);
м. Київ — 705 випадків (30 одужали);
Київська обл. — 253 випадки (16 одужали);
Кіровоградська обл. — 218 випадків (6 одужали);
Львівська обл. — 203 випадки (11 одужали);
Луганська обл. — 9 випадків;
Миколаївська обл. — 22 випадки;
Одеська обл. — 93 випадки;
Полтавська обл. — 41 випадок (4 одужали);
Рівненська обл. — 240 випадків (8 одужали);
Сумська обл. — 81 випадок (6 одужали);
Тернопільська обл. — 353 випадки (25 одужали);
Харківська обл. — 56 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 51 випадок (5 одужали);
Хмельницька обл. — 38 випадків (3 одужали);
Черкаська обл. — 137 випадків (7 одужали);
Чернівецька обл. — 759 випадків (25 одужав);
Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
Згідно з інформацією, опублікованою на інтернет-сторінці Львівського обласного лабораторного центру, кожен п'ятий із нових випадків припадає на Чернівецьку область – 97 діагнозів за добу.
Найвища смертність – в Івано-Франківській області: померло 34 пацієнти.
17.04.2020