Офіс Президента повідомив, що "всіх на всіх" не означає всіх.

 

Офіс Президента офіційно повідомив про завершення обміну поневоленими на Донбасі й назвав прізвища 20 осіб, виданих бойовиками. Володимир Зеленський заявив, що в четвер вдалося звільнили лише частину поневолених у рамках обміну "всіх на всіх", і Україна продовжить стратегію з повернення людей, котрих незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії, допоки не визволить усіх.

 

 

"Перший етап був, коли повернули 35 людей: політв’язнів і наших моряків. Це була перша частина. Другий обмін був після домовленостей «Нормандської четвірки» – було звільнено 76 людей. Зараз ми повертаємо 20 людей", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням пресслужби ОП.

 

Президент зазначив, що проведенню операції заважав карантин. Офіційний Київ вирішив за краще повернути частину людей уже тепер, а не чекати ширшого обміну згодом. 

 

"Ми можемо чекати закінчення карантину й потім робити більший обмін, але наша сторона тиснула, що не треба нічого чекати. Нам підтвердили 20 людей – давайте повертати 20 людей. Якщо завтра буде ще дві людини – будемо дві людини повертати, післязавтра буде 100 – повертатимемо 100", – пояснив Президент.

 

Тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії. "Україна має визволити всіх", – сказав Президент.

 

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

 

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Миронич Сергій (цивільний)

3. Можаєв Валентин (цивільний)

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цивільна)

6. Русинов Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний)

 

16.04.2020

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