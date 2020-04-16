Суркіси проти "Приватбанку": Мін'юст відмовився забирати 7 млрд у банку.

Міністерство юстиції України наразі не стягуватиме жодних мільярдів із "Приватбанку" на користь компаній братів Суркісів, оскільки "не було і немає судового рішення про стягнення цих грошей з банку".

Про це йдеться у тлумаченні Мін'юсту щодо рішення Київського апеляційного суду у справі про депозити компаній Суркісів в "Приватбанку".

"Згідно з положеннями Цивільного процесуального кодексу України, зазначена ухвала суду апеляційної інстанції не підлягає оскарженню в касаційному порядку", – йдеться у повідомленні.

Мін'юст наголошує, що рішення апеляційного суду лише підтвердило рішення, котре ухвалили у 2017 році. Те рішення не передбачало стягнення коштів з "Приватбанку", а лише зобов'язувало банк сплатити борг компаніям Суркісів.

"Щодо подальших дій Міністерства юстиції. Мін’юст як орган, який виконує судові рішення, жодних мільярдів з "Приватбанку" зараз стягувати не буде, адже НЕ було і немає судового рішення про стягнення цих грошей з банку. Такий розвиток подій буде можливим лише у тому випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей (у разі відмови банку повертати їх з депозитів) і отримають судове рішення, яке підлягає примусовому виконанню", – наголосили у відомстві.

Як нагадує видання "Економічна правда", Київський апеляційний суд 15 квітня відхилив апеляційну скаргу та залишив у силі постанову Печерського райсуду, котрою той зобов'язав "Приватбанк" виплатити понад 250 млн доларів офшорним компаніям братів Суркісів.

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав "Приватбанк" заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію "Приватбанку".

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами "Приватбанку". НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з "Приватбанком".

У Ігоря Суркіса в "Приватбанку" на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.