В Україні коронавірус виявили у 788 медиків.

 

На коронавірусну хворобу в Україні захворіли 788 медичних працівників.

 

 

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомила аґенція "Укрінформ".

 

"Те, що стосується захворюваності медичних працівників на коронавірус, то загальна кількість на сьогодні – 788 осіб. Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворюваності – в Чернівецькій області: 126 медпрацівників", – поінформував міністр.

 

З його слів, упродовж минулої доби захворіли 104 медичні працівники.

 

Степанов запевнив, що держава проводить аналіз кожного випадку зараження медпрацівника: в якій лікарні це сталося, за яких умов.

 

Керівник МОЗ також зазначив, що забезпечення медпрацівників засобами індивідуального захисту щодня поліпшується.

 

Станом на ранок 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19.

 

16.04.2020

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