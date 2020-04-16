Обмін поневоленими: бойовики видали Україні 19 осіб.

На Донбасі триває черговий етап взаємного обміну поневоленими – до України повертається 19 громадян, ув'язнених на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх». Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні", – прокоментували у пресслужбі ОП.

Водночас на Банковій не уточнили, кого Україна передає бойовикам в межах обміну.

Українців скерують на обов'язкову обсервацію через карантинні обмеження.

Офіс Президента нагадує, що то вже третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського: у вересні 2019 року додому повернулося 35 українців, під час другого обміну, у грудні, – 76. "Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії", – додали у Президента.

15 квітня в ефірі hromadske міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що під час обміну з бойовиками Україна поверне з полону певну частину своїх громадян – та назвати кількість відмовився.

"Йдеться про десятки людей, точно більше десяти, в цьому переліку є чоловіки і жінки, в цьому переліку і цивільні, і військові. Усі вони – громадяни України", – розповів Резніков.