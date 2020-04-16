Число добових випадків COVID-19 виросло до чотирьохсот.

Станом на ранок 16 квітня в Україні підтверджено 4161 випадок COVID-19. Упродовж 15 квітня отримано 397 повідомлень про нові підтверджені діагнози.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у четвер вранці.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей.
186 осіб уже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
На амбулаторному лікуванні перебуває 2706 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1455 осіб (62 дитини). На апараті штучної вентиляції легень – 72 особи.
Вінницька обл. — 279 випадків (12 одужали);
Волинська обл. — 109 випадків (3 одужали);
Дніпропетровська обл. — 78 випадків (8 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 162 випадки (1 одужав);
Закарпатська обл. — 116 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 115 випадків (12 одужали);
Івано-Франківська область — 401 випадок (18 одужали);
м. Київ — 644 випадки (27 одужали);
Київська обл. — 234 випадки (14 одужали);
Кіровоградська обл. — 198 випадків (1 одужав);
Львівська обл. — 166 випадків (6 одужали);
Луганська обл. — 4 випадки;
Миколаївська обл. — 22 випадки;
Одеська обл. — 73 випадки;
Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);
Рівненська обл. — 204 випадки (8 одужали);
Сумська обл. — 80 випадків (2 одужали);
Тернопільська обл. — 333 випадки (18 одужали);
Харківська обл. — 40 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 44 випадки (3 одужали);
Хмельницька обл. — 37 випадків (3 одужали);
Черкаська обл. — 110 випадків (4 одужали);
Чернівецька обл. — 662 випадки (21 одужав);
Чернігівська обл. — 11 випадків (2 одужали).
16.04.2020