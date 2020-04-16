Число добових випадків COVID-19 виросло до чотирьохсот.

 

Станом на ранок 16 квітня в Україні підтверджено 4161 випадок COVID-19. Упродовж 15 квітня отримано 397 повідомлень про нові підтверджені діагнози.

 

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у четвер вранці.

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей.

 

186 осіб уже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

На амбулаторному лікуванні перебуває 2706 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1455 осіб (62 дитини). На апараті штучної вентиляції легень – 72 особи.

 

Вінницька обл. — 279 випадків (12 одужали);
Волинська обл. — 109 випадків (3 одужали);
Дніпропетровська обл. — 78 випадків (8 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 162 випадки (1 одужав);
Закарпатська обл. — 116 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 115 випадків (12 одужали);
Івано-Франківська область — 401 випадок (18 одужали);
м. Київ — 644 випадки (27 одужали);
Київська обл. — 234 випадки (14 одужали);
Кіровоградська обл. — 198 випадків (1 одужав);
Львівська обл. — 166 випадків (6 одужали);
Луганська обл. — 4 випадки;
Миколаївська обл. — 22 випадки;
Одеська обл. — 73 випадки;
Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);
Рівненська обл. — 204 випадки (8 одужали);
Сумська обл. — 80 випадків (2 одужали);
Тернопільська обл. — 333 випадки (18 одужали);
Харківська обл. — 40 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 44 випадки (3 одужали);
Хмельницька обл. — 37 випадків (3 одужали);
Черкаська обл. — 110 випадків (4 одужали);
Чернівецька обл. — 662 випадки (21 одужав);
Чернігівська обл. — 11 випадків (2 одужали).

 

16.04.2020

До теми

Ось нарешті я й помер!
Олександр Фільц-Павенцький
Збагнути позаземський світ взагалі неможливо у таких мисленних категоріях, як істинне чи хибне, бо тут нема – просто нема – ні причини, ні наслідку
14.04.20 | | Дискурси
Симптоматичне лікування
Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ
Кожна з країн шукає власні рецепти боротьби як з самим covid-19, так і з його економічними наслідками. Методик лікування від соціальної та політичної кризи гостро бракує
14.04.20 | | Україна
Нова карта ґрунтових вод
Актуальна карта демонструє вміст води – від верхніх шарів ґрунту до рівня підземних вод.
13.04.20 | | Наука
Після катастрофи
Андрій Бондар
В усі часи існує інтелектуальна незгодна з провідними наративами національної правоти, здатна на раціональну самотність до кінця
13.04.20 | | Дискурси
Посидь тут
Єва Райська
«А я зараз повернусь». Знаючи, що оте повернення є головним чином неминучим зникненням. Розчиненням у власній формі
12.04.20 | | Дискурси
Чи стаємо ми розумнішими?
Загалом з року в рік люди проходять тести на інтелект з усе вищими результатами. Чи можливо досягнути вершини у такому інтелектуальному розвитку?
11.04.20 | | Наука
Україна, якої немає
Богдан Пастух
Після тягучих часів пострадянської імітації мистецтва ми нарешті стаємо свідками, коли те, що покоїлося на закритих маргінесах української культури, стало враз запотребуваним через свої мистецькі сумління та чесність. Ідеться про родину Лободів.
11.04.20 | | Штука
«З журбою радість обнялась...»
Роман Лехнюк
Чому новий український серіал «Спіймати Кайдаша» є вкрай важливим і актуальним та на які українські «мозолі» він натискає. Увага! Текст розкриває окремі деталі сюжету.
11.04.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.