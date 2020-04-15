В Україні виявлено майже 400 випадків COVID-19 за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 392 нові випадки зараження коронавірусом. Загальне число діагнозів зросло до 3764. Добовий приріст нових випадків становив 11,6%.

 

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я МОЗ станом на ранок 15 квітня, за підсумками минулої доби.

 

З моменту спалаху пандемії зафіксовано 108 смертей. Одужали 143 пацієнти.

 

На амбулаторному лікуванні перебуває 2145 пацієнтів. Госпіталізовано 1368 осіб (59 дітей).

 

Вінницька область — 241 випадок;

Волинська область — 100 випадків;

Дніпропетровська область — 74 випадки;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 130 випадків;

Закарпатська область — 110 випадків;

Запорізька область — 99 випадків;

Івано-Франківська область — 356 випадків;

Кіровоградська область — 192 випадки;

м. Київ — 612 випадків;

Київська область — 230 випадків;

Львівська область — 152 випадки;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 14 випадків;

Одеська область — 70 випадків;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 173 випадки;

Сумська область — 77 випадків;

Тернопільська область — 287 випадків;

Харківська область — 25 випадків;

Херсонська область — 41 випадок;

Хмельницька область — 34 випадки;

Чернівецька область — 589 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

 

15.04.2020

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