В Україні виявлено майже 400 випадків COVID-19 за добу.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 392 нові випадки зараження коронавірусом. Загальне число діагнозів зросло до 3764. Добовий приріст нових випадків становив 11,6%.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я МОЗ станом на ранок 15 квітня, за підсумками минулої доби.
З моменту спалаху пандемії зафіксовано 108 смертей. Одужали 143 пацієнти.
На амбулаторному лікуванні перебуває 2145 пацієнтів. Госпіталізовано 1368 осіб (59 дітей).
Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.
15.04.2020