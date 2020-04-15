Число інфікованих коронавірусом людей перевищило позначку два мільйони.

Попри це деякі країни починають послаблювати карантинні приписи.

 

    

У світі зростає кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19. За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, випадки зараження вірусом виявлені в 210 країнах і автономних утвореннях. На ранок середи, 15 квітня, лічильник кількості інфікованих перестрибнув психологічну позначку в два мільйони осіб. Від наслідків зараження померли понад 126 тисяч людей.

 

Сполучені Штати займають перше місце в світі за швидкістю поширення коронавірусу: понад 614 тисяч інфікованих. Там же зафіксовано найбільше летальних випадків – більше 26 тисяч. Лише за минулу добу в США від COVID-19 загинуло 2228 осіб, що теж стало сумним рекордом.

 

Однак багато країн почали послаблювати карантинні обмеження для населення. Так, наприклад, уряд Австрії дозволив відновити роботу невеликим магазинам площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізованим торговельним підприємствам, де продають будівельні та садові приналежності. «Ми хочемо подолати цю кризу якомога швидше в економічному плані», – заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

 

У Данії, з огляду на успіхи в подоланні пандемії коронавірусу, зі середи знову відкривають ясла, дитячі садки і школи для учнів з першого по п'ятий клас включно. Влада Іспанії дозволила відновити роботу будівельним фірмам і окремим промисловим підприємствам. 

 

Тимчасом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від поспішного зняття карантину. «Погляд за межі наших кордонів, де з деяких країн, на жаль, продовжують щодня надходити гіркі дані про смерті, засвідчує: якщо скасувати обмеження хоча б на день раніше, ніж потрібно, це буде мати драматичні наслідки для здоров'я людей», – зазначив він.

15.04.2020

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