Група "Рейтинг": До церкви на Великдень планує піти 4% українців.

80% українців підтримують посилення карантинних обмежень на час Великодніх свят. 15% виступають проти накладення заборон під час свят.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою "Рейтинг".

85% повідомили, що не планують йти на Великдень до церкви (ще у березні, на самому початку карантину, було лише 21%).

4% мають намір піти на богослужіння (проти 39% у березні). А 7% прагне просто посвятити пасхальний кошик (раніше – 35%).

64% планують дивитися онлайн-трансляції богослужіння на Великдень.

61% опитаних вважають запроваджені владою обмеження оптимальними; 17% стверджують, що вони є занадто м’якими; 15% переконані, що заходи є надто жорсткими.

Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть – дають протилежні оцінки.

Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили що дотримують часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10-12 квітня. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.