Служба безпеки затримала генерал-майора СБУ за державну зраду і теракти.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді, шпигунстві на користь Росії та плануванні терористичних актів.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

“СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи”, – йдеться у пресрелізі СБУ.

Згідно з версією СБУ, Валерій Шайтанов, колишній працівник керівних органів Центру спеціальних операцій “А” (елітна "Альфа"), насправді працював на Росію, перебуваючи на аґентурному зв’язку під псевдонім “Бобиль” у полковника ФСБ Іґоря Єґорова, співробітника департаменту контррозвідувальних операцій 1-ї служби ФСБ (підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій на території України та інших держав).

“Слідство також володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів США та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів”, – ідеться в повідомленні.

Служба безпеки України має інформацію, що за завданням російських спецслужб Шайтанов планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва (чоловіка вбитої у жовтні 2017 року Аміни Окуєвої)”, – заявили в СБУ.

Валерій Шайтанов також збирав та передавав російській стороні інформацію про обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників; міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки й оборони; співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО “А”, українських розвідувальних органів; підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

СБУ зафіксувала аґентурні зустрічі на території європейських країн Єґорова із Шайтановим та з іншими громадянами України, залученими до виконання завдань російської спецслужби.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, проводяться обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова, а також громадян України, яких підозрюють у належності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єґорова.

“Окремо слід наголосити, що, використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів служби. У ході досудового розслідування буде визначено їхню причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом”, – йдеться у пресрелізі.

Валерію Шайтанову планують повідомити про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 111 (“державна зрада”) і ст. 258 (“терористичний акт”) Кримінального кодексу.

“Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності“, – заявив голова СБУ Іван Баканов.

“Ми не просто робимо СБУ більш ефективною, але й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці та питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну та виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають”, – додав Баканов.

Валерій Шайтанов навесні 2014 року залучався до Антитерористичної операції України, керував "Альфою" під Слов'янськом (одна з перших операцій "Альфи" того часу – невдала спроба захопити терориста Ігоря Безлера, під час котрої бойовики захопили трьох бійців). Брав участь у переговорах із бойовиками.

Перед тим Шайтанов керував штурмовою групою, яка під час Революції гідності в Києві захопила Будинок профспілок. Принаймні, його прізвище фіґурує на документі, який оприлюднив тоді Геннадій Москаль.

На записах, оприлюднених Службою безпеки, Шайтанов негативно відгукується про Революцію гідності (мовою ориґіналу): "Сейчас уже много изменилось. Сейчас уже слышу разговоры про "майданутых", бл**ь, от тех, кто там Майдан поддерживал. Сейчас все, многие уже, бл*, так в открытую говорят, не боятся. Это я в 14-м году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот. Так это, что, не понятно тогда было, что это был переворот, бл*?", – ідеться на записах.

Під час війни проти Росії Шайтанов мав стосунок до формування спецпідрозділу "Альфи", котрий назвали "Шайтанбатом". Згідно з інформацією із російських пропаґандистських ресурсів, до "Шайтанбату" належав конгломерат відчайдушних і відважних бійців, зокрема бійців, котрі ніби мали спокутувати свої дії проти "майданівців".

Український волонтер Роман Сініцин висловлює свій шок через затримання засновника "Шайтанбату"."Це такий треш, що не налазить на голову. Якщо це дійсно так і є докази – то все дуже погано. Просто неймовірно погано. Людина з 2014-го знала про УСІ операції в АТО, навіть найбільш секретні. УСІ. Та й не тільки по АТО", – коментує Роман.

У 2015 році група Валерія Шайтанова брала участь у затриманні близького Ігореві Коломойському бізнесмена Геннадія Корбана, згідно з інформацією журналіста Юрія Бутусова.

Шайтанов отримав звання генерал-майора на День незалежності 2015 року згідно з указом Президента України Петра Порошенка.