Глава МІ-5: російська розвідка зазнала потужного удару за час війни проти України.

Кен Маккаллам застеріг, що за активну допомогу Києву Лондон має бути готовим до аґресії з боку Кремля.

Глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллам (Ken McCallum) заявив, що за час війни Росії проти України по російській розвідувальній мережі за кордоном було завдано найсильнішого удару в сучасній історії. Про це повідомило видання The Independent. При цьому Маккаллам зазначив, що за активну допомогу Україні Британія має бути готовою до аґресії з боку Росії ще протягом багатьох років.

У щорічному звіті, присвяченому загрозам, які стоять перед Об’єднаним Королівством, глава контррозвідки повідомив, що по всьому світу було вислано понад 600 співробітників російських посольств, з яких, за його словами, понад 400, швидше за все, були шпигунами.

«Це завдало найболючішого стратегічного удару по російських спецслужбах за всю новітню європейську історію, який було доповнено скоординованими хвилями санкцій, масштаби яких заскочили Путіна зненацька», – розповів Маккаллам.

За його словами, з однієї лише Великої Британії було вигнано 23 російські шпигуни, які працювали під дипломатичним прикриттям. Крім того, більш ніж сотні росіян, якими Москва мала намір замінити вигнаних «дипломатів», було відмовлено в дипломатичній візі з міркувань національної безпеки.

«Ми продовжували інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Велику Британію максимально складним середовищем для роботи російських секретних служб. І нам потрібно буде продовжувати це робити: поряд зі спробами вбивств російський таємний інструментарій охоплює кібератаки, дезінформацію, шпигунство, втручання в демократичні процедури, використання олігархів-прихильників Путіна, та інших інструментів впливу», – зазначив очільник британської контррозвідки.

За його словами, Росія й надалі продовжуватиме становити для Британії як таємну загрозу в особі шпигунів і кібератак, так і явну – у вигляді навмисного підвищення цін на енергоносії та цілеспрямованої дезінформації населення.

«Вони продовжать завдавати своїх ударів. Нам не можна заспокоюватися. Ми маємо бути готовими до відкритої чи прихованої аґресії Росії проти Великої Британії найближчими роками», – застеріг Маккаллам.