Глава МІ-5: російська розвідка зазнала потужного удару за час війни проти України.

Кен Маккаллам застеріг, що за активну допомогу Києву Лондон має бути готовим до аґресії з боку Кремля.

 

 

Глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллам (Ken McCallum) заявив, що за час війни Росії проти України по російській розвідувальній мережі за кордоном було завдано найсильнішого удару в сучасній історії. Про це повідомило видання The Independent. При цьому Маккаллам зазначив, що за активну допомогу Україні Британія має бути готовою до аґресії з боку Росії ще протягом багатьох років.

 

У щорічному звіті, присвяченому загрозам, які стоять перед Об’єднаним Королівством, глава контррозвідки повідомив, що по всьому світу було вислано понад 600 співробітників російських посольств, з яких, за його словами, понад 400, швидше за все, були шпигунами.

 

«Це завдало найболючішого стратегічного удару по російських спецслужбах за всю новітню європейську історію, який було доповнено скоординованими хвилями санкцій, масштаби яких заскочили Путіна зненацька», – розповів Маккаллам. 

 

За його словами, з однієї лише Великої Британії було вигнано 23 російські шпигуни, які працювали під дипломатичним прикриттям. Крім того, більш ніж сотні росіян, якими Москва мала намір замінити вигнаних «дипломатів», було відмовлено в дипломатичній візі з міркувань національної безпеки.

 

«Ми продовжували інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Велику Британію максимально складним середовищем для роботи російських секретних служб. І нам потрібно буде продовжувати це робити: поряд зі спробами вбивств російський таємний інструментарій охоплює кібератаки, дезінформацію, шпигунство, втручання в демократичні процедури, використання олігархів-прихильників Путіна, та інших інструментів впливу», – зазначив очільник британської контррозвідки.

 

За його словами, Росія й надалі продовжуватиме становити для Британії як таємну загрозу в особі шпигунів і кібератак, так і явну – у вигляді навмисного підвищення цін на енергоносії та цілеспрямованої дезінформації населення.

 

«Вони продовжать завдавати своїх ударів. Нам не можна заспокоюватися. Ми маємо бути готовими до відкритої чи прихованої аґресії Росії проти Великої Британії найближчими роками», – застеріг Маккаллам.

17.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
... і серцем лину...
Володимир Сивохіп
У сьомі роковини з дня відходу у засвіти великого музиканта та знаного українського вченого-дослідника національної культурної спадщини, композитора Романа Стельмащука (02.07.1965–19.11.2015).
16.11.22 | | Штука
266-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Під час саміту G20 Росія здійснила наймасовіший із початку війни обстріл української цивільної інфраструктури, випустивши близько сотні крилатих ракет, дві ракети впало на території Польщі. Є жертви, без світла лишилися десять мільйонів українців.
16.11.22 | | Україна
Перепрочитуючи  нашу літературу
Елеонора Соловей
Антологія «Крім «Кобзаря» Михайла Назаренка саме в сукупності творів і розважань про них та їхніх авторів виразно прокреслює цілий шлях національної культури від «Малоросії» до «України».
15.11.22 | | Штука
265-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.
15.11.22 | | Україна
Чому деякі люди – магніти для комарів
Високий вміст карбонових кислот на шкірі приваблює комах.
14.11.22 | | Наука
Напередодні «Лебединого озера»
Юрко ТИМЧУК
Поки в Кремлі шукають, за допомогою якої тавлинки (підкажемо, що автентична зберігається в Ермітажі) повторити події 24 березня 1801 року, Україна звільняє Херсон, а тутешні стіни стають арт-об’єктами
14.11.22 | | Україна
Нове слово про Віру Вовк
Міхал Роман
Твори української письменниці із Бразилії Віри Вовк, яка відійшла у засвіти влітку цього року, викликали зацікавлення читачів ще з періоду відновлення незалежності України і стали предметом кількох досліджень, зокрема й монографії Надії Гаврилюк.
14.11.22 | | Штука
264-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
14.11.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.