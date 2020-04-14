Туреччина випускає на волю десятки тисяч в’язнів.

Парламент країни пішов на такий крок через поширення коронавірусу в пенітенціарній системі.  

 

                          Абдулхаміт Ґюль

 

Парламент Туреччини у вівторок, 14 квітня, ухвалив закон, який дозволяє звільнити десятки тисяч ув'язнених. Про це повідомила інформаційна аґенція Anadolu. До цього кроку, як зазначають турецькі законодавці, вдалися задля безпеки на тлі спалаху коронавірусу. «Після прийняття законопроєкт набуває чинності», – подається на офіційній сторінці на Twitter Генеральної асамблеї парламенту.

 

Правляча Партія справедливості і розвитку, репрезентуючи законопроєкт, наголосила: близько 45 тисяч осіб будуть випущені з-за ґрат відповідно до закону, який передбачає дострокове звільнення. Окрім того, ще стільки ж ув’язнених будуть переведені на утримання під домашнім арештом. Таким чином число осіб, котрі вийдуть з турецьких в’язниць, зросте до 90 тисяч.

 

Правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International скритикували ухвалений закон, оскільки він не поширюється на в’язнів, котрі потрапили до тюрем на підставі суперечливих антитерористичних законів. «Багато людей перебувають у в'язниці за те, що вони відстоювали свої права. Вони не скоювали жодних злочинів. Проте вони вилучені зі списку, оскільки уряд вирішив використовувати свої розпливчасті закони про боротьбу з тероризмом», – заявив Ендрю Ґарднер (Andrew Gardner) з Amnesty International, котрий займається в організації саме турецькими питаннями.

 

Міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Ґюль в понеділок, 13 квітня, заявив, що троє ув'язнених померло в турецьких тюрмах від COVID-19. Загалом зараження виявлено у 17-ти засуджених в п’яти в’язницях країни.

 

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, опублікованими в понеділок, в країні зареєстровано понад 61 тисячу випадків зараження коронавірусом, а близько 1300 осіб померли від цієї недуги.

14.04.2020

До теми

ВВП чи життя людей
Сєрґєй Ґурієв
Можна сказати, що хто пожертвує життями заради економічного зростання не отримає ні того, ні іншого
13.04.20 | | Дискурси
Нова карта ґрунтових вод
Актуальна карта демонструє вміст води – від верхніх шарів ґрунту до рівня підземних вод.
13.04.20 | | Наука
Посидь тут
Єва Райська
«А я зараз повернусь». Знаючи, що оте повернення є головним чином неминучим зникненням. Розчиненням у власній формі
12.04.20 | | Дискурси
Чи стаємо ми розумнішими?
Загалом з року в рік люди проходять тести на інтелект з усе вищими результатами. Чи можливо досягнути вершини у такому інтелектуальному розвитку?
11.04.20 | | Наука
Україна, якої немає
Богдан Пастух
Після тягучих часів пострадянської імітації мистецтва ми нарешті стаємо свідками, коли те, що покоїлося на закритих маргінесах української культури, стало враз запотребуваним через свої мистецькі сумління та чесність. Ідеться про родину Лободів.
11.04.20 | | Штука
«З журбою радість обнялась...»
Роман Лехнюк
Чому новий український серіал «Спіймати Кайдаша» є вкрай важливим і актуальним та на які українські «мозолі» він натискає. Увага! Текст розкриває окремі деталі сюжету.
11.04.20 | | Україна
Пролітаючи над..: Костел у Білому Камені
Ігор МАРТИНІВ
Колись це було місто з маґдебурзьким правом. Тепер це село з вцілілою пам’яткою – бароковим костелом Внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Відео в циклі "Пам'ятки Галичини"
10.04.20 | | Галичина
Вчені поспішають знайти ліки від COVID-19.
Розробка ліків та вакцин відбувається рекордними темпами. Але коронавірус поки що швидший.
10.04.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.