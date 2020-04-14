Туреччина випускає на волю десятки тисяч в’язнів.

Парламент країни пішов на такий крок через поширення коронавірусу в пенітенціарній системі.

Абдулхаміт Ґюль

Парламент Туреччини у вівторок, 14 квітня, ухвалив закон, який дозволяє звільнити десятки тисяч ув'язнених. Про це повідомила інформаційна аґенція Anadolu. До цього кроку, як зазначають турецькі законодавці, вдалися задля безпеки на тлі спалаху коронавірусу. «Після прийняття законопроєкт набуває чинності», – подається на офіційній сторінці на Twitter Генеральної асамблеї парламенту.

Правляча Партія справедливості і розвитку, репрезентуючи законопроєкт, наголосила: близько 45 тисяч осіб будуть випущені з-за ґрат відповідно до закону, який передбачає дострокове звільнення. Окрім того, ще стільки ж ув’язнених будуть переведені на утримання під домашнім арештом. Таким чином число осіб, котрі вийдуть з турецьких в’язниць, зросте до 90 тисяч.

Правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International скритикували ухвалений закон, оскільки він не поширюється на в’язнів, котрі потрапили до тюрем на підставі суперечливих антитерористичних законів. «Багато людей перебувають у в'язниці за те, що вони відстоювали свої права. Вони не скоювали жодних злочинів. Проте вони вилучені зі списку, оскільки уряд вирішив використовувати свої розпливчасті закони про боротьбу з тероризмом», – заявив Ендрю Ґарднер (Andrew Gardner) з Amnesty International, котрий займається в організації саме турецькими питаннями.

Міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Ґюль в понеділок, 13 квітня, заявив, що троє ув'язнених померло в турецьких тюрмах від COVID-19. Загалом зараження виявлено у 17-ти засуджених в п’яти в’язницях країни.

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, опублікованими в понеділок, в країні зареєстровано понад 61 тисячу випадків зараження коронавірусом, а близько 1300 осіб померли від цієї недуги.