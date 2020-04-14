В Україні підтверджено 3372 випадки коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 14 квітня в Україні підтверджено 3372 випадки COVID-19. За підсумками понеділка, 13 квітня, отримано 270 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

На амбулаторному лікуванні перебуває 1907 пацієнтів. Госпіталізовано 1248 осіб (52 дитини).

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 98 людей.

Загалом 119 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Вінницька обл. — 200 випадків (8 одужали);

Волинська обл. — 80 випадків (3 одужали);

Дніпропетровська обл. — 71 випадок (8 одужали);

Донецька обл. — 12 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. — 112 випадків;

Закарпатська обл. — 99 випадків (12 одужали);

Запорізька обл. — 89 випадків (11 одужали);

Івано-Франківська область — 332 випадки (16 одужали);

м. Київ — 551 випадок;

Київська обл. — 224 випадки (11 одужали);

Кіровоградська обл. — 144 випадки;

Львівська обл. — 136 випадків (6 одужали);

Луганська обл. — 3 випадки;

Миколаївська обл. — 5 випадків;

Одеська обл. — 69 випадків;

Полтавська обл. — 26 випадків;

Рівненська обл. — 134 випадки (8 одужали);

Сумська обл. — 74 випадки (2 одужали);

Тернопільська обл. — 280 випадків (8 одужали);

Харківська обл. — 14 випадків;

Херсонська обл. — 34 випадки;

Хмельницька обл. — 22 випадки (3 одужали);

Черкаська обл. — 105 випадків (1 одужав);

Чернівецька обл. — 546 випадків (21 одужав);

Чернігівська обл. — 10 випадків.