В Україні підтверджено 3372 випадки коронавірусної хвороби.

 

Станом на ранок 14 квітня в Україні підтверджено 3372 випадки COVID-19. За підсумками понеділка, 13 квітня, отримано 270 повідомлень про нові підтверджені випадки.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

На амбулаторному лікуванні перебуває 1907 пацієнтів. Госпіталізовано 1248 осіб (52 дитини).

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 98 людей.

 

Загалом 119 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

 

Вінницька обл. — 200 випадків (8 одужали);
Волинська обл. — 80 випадків (3 одужали);
Дніпропетровська обл. — 71 випадок (8 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 112 випадків;
Закарпатська обл. — 99 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 89 випадків (11 одужали);
Івано-Франківська область — 332 випадки (16 одужали);
м. Київ — 551 випадок;
Київська обл. — 224 випадки (11 одужали);
Кіровоградська обл. — 144 випадки;
Львівська обл. — 136 випадків (6 одужали);
Луганська обл. — 3 випадки;
Миколаївська обл. — 5 випадків;
Одеська обл. — 69 випадків;
Полтавська обл. — 26 випадків;
Рівненська обл. — 134 випадки (8 одужали);
Сумська обл. — 74 випадки (2 одужали);
Тернопільська обл. — 280 випадків (8 одужали);
Харківська обл. — 14 випадків;
Херсонська обл. — 34 випадки;
Хмельницька обл. — 22 випадки (3 одужали);
Черкаська обл. — 105 випадків (1 одужав);
Чернівецька обл. — 546 випадків (21 одужав);
Чернігівська обл. — 10 випадків.

 

14.04.2020

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