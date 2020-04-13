Поліція готує 15 протоколів через порушення карантину при церквах на Вербну неділю.

Національна поліція склала три адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей) під час Вербної неділі. Ще по 12 випадках правоохоронці продовжують вивчати матеріали.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

"В основному, релігійні заходи проводилися із дотриманням встановлених обмежень. Однак правоохоронці зафіксували порушення правил карантину щодо людей у Рівненській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Полтавській та Київській областях", – ідеться у повідомленні Нацполіції.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив обурення "скупченням людей у низці церков", назвавши це "безвідповідальністю і неповагою до людського здоров’я". "У нас свобода совісті... але майте ж совість” – прокоментував Аваков у twitter.

Згідно з інформацією Нацполіції, впродовж 12 квітня відбулося понад 14,5 тис. богослужінь, в яких взяло участь майже 127 тисяч осіб. За порядком пильнували 14 тисяч поліціянтів і понад тисяча військовослужбовців Нацгвардії.

"Переважно релігійні заходи відбулися без грубих порушень правил щодо карантину людей... Богослужіння відбувалися як при відкритих храмах із обмеженим доступом не більше 10 осіб, так і на прилеглих територіях", – констатували правоохоронці.

У неділю в масових медіях повідомляли про масову участь людей в освячуванні лози у кількох регіонах.

Зокрема, чернівецька інформаційна аґенція "АСС" опублікувала фоторепортаж про велелюдні заходи при церквах у Чернівцях (Буковина – рекордсмен за числом випадків COVID-19). Рівненське видання "ЧаРівне" писало про масовий прихід вірян до Свято-Воскресенського собору.