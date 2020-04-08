"Є вірусні моменти": У Києво-Печерській лаврі – 30 підозр на COVID-19.

 

Попередні результати тестування, здійсненого братії Києво-Печерської лаври, свідчать про виявлення хвороби у 30 духівників із 44 отримали.

 

Про це повідомила журналістка СТБ Ірина Заславець, інформують "Факти".

 

 

Над результатами тестів працювали у лабораторії "Діаген".

 

Поки що інформацію про масове занедужання братії в лаврі офіційно не підтверджено. Втім, міський голова Києва Віталія Кличко на брифінґу в понеділок повідомив: у центральному храмі УПЦ МП – чотири підтверджених випадки COVID-19.

 

Інтернет-видання "Релігійна правда", покликаючись на власні джерела, підтверджує інформацію про занедужання двох третин братії.

 

Напередодні в інтернеті оприлюднили звернення намісника Києво-Печерської лаври Павла, котрий теж занедужав ГРВІ (діагноз на COVID-19 не оголошено), записане, очевидно, в день масового тестування ченців 4 квітня.

 

 

Митрополит Павло підтвердив, що в братії є "вірусні моменти". Він сказав, що він із однодумцями – "не ангели", і "мають право хворіти".

 

“Тільки сьогодні зробили тести більшості братії, тому ворота лаври закриті на цей час, щоб стихла уся ця чума XXI століття”, – сказав митрополит.

 

“Ми живі, ми здорові. Так, у нас всіх є і запалення легенів, і вірусні… моменти... не знаю, як їх назвати… грипи. Але ми переносимо усе це”, – запевнив намісник.

 

Як писав Z, у неділю, 4 квітня, на офіційній сторінці Києво-Печерської лаври з'явилося повідомлення: для запобігання спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія провела тестування на наявність захворювання, а серед протестованих є і Павло. Згідно зі санітарними вимогами, в усіх приміщеннях лаври провели обробку дезинфікуючими розчинами, а богослужіння звершують у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.

 

Два тижні тому настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Московського патріархату Павло засудив карантинні заходи, впроваджені владою, і звернувся до вірян зі закликом сміливо відвідувати храми і брати участь у колективній молитві, причасті, долучати старців і дітей. 

 

"Не бійтеся нічого. Не лякайтеся страхітливих подій. А будуть гірші. Якщо не покаємось", – застерігав він.

 

"Старше покоління, молодше покоління – всі поспішіть в храм", – звертався Павло.

 

Згідно з тодішніми словами Павла, українська влада припустилася "недалекоглядності", коли оприлюднила "безумні веління" щодо карантину. Він вважав, що влада зацікавлена "тримати в страху людей".

 

Окрім того, митрополит УПЦ МП поставив під сумнів рівень загроз від COVID-2019. "Сьогодні всі бояться коронавірусу. Але помирає маленький відсоток. А скільки помирає від онкології? Туберкульозу? Наркотиків? Скільки самогубств? Ніхто на це зважає", – казав настоятель лаври.

 

Священик заявляв, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва. Павло сказав, що в 1986 році, після Чорнобильської трагедії, довкола лаври був високий рівень радіоактивного забруднення, натомість сам комплекс залишався безпечним.

 

08.04.2020

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