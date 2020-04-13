В Україні виявили коронавірус у понад 3 тисяч пацієнтів, за тиждень це число збільшилося у 2,35 раза.

 

Станом на ранок 13 квітня в Україні підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби. Упродовж минулої доби, 12 квітня, отримано 325 повідомлень про нові випадки – добовий приріст становив 11,7%, тижневе збільшення – в 2,35 раза (тиждень тому було 2,75 раза).

 

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у понеділок вранці.

 

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Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

 

На амбулаторному лікуванні перебуває 1731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1179 осіб (зокрема 49 дітей).

 

Загалом 97 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Регіони:

Вінницька обл. — 194 випадки (8 одужали);
Волинська обл. — 78 випадків (2 одужали);
Дніпропетровська обл. — 60 випадків (5 одужали);
Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 94 випадки;
Закарпатська обл. — 92 випадки (3 одужали);
Запорізька обл. — 85 випадків (10 одужали);
Івано-Франківська область — 300 випадків (12 одужали);
м. Київ — 495 випадків;
Київська обл. — 216 випадків (9 одужали);
Кіровоградська обл. — 142 випадки;
Львівська обл. — 124 випадки (6 одужали);
Луганська обл. — 3 випадки;
Миколаївська обл. — 5 випадків;
Одеська обл. — 69 випадків;
Полтавська обл. — 25 випадків;
Рівненська обл. — 125 випадків (7 одужали);
Сумська обл. — 74 випадки (2 одужали);
Тернопільська обл. — 273 випадки (7 одужали);
Харківська обл. — 11 випадків;
Херсонська обл. — 31 випадок;
Хмельницька обл. — 22 випадки (3 одужали);
Черкаська обл. — 102 випадки (1 одужав);
Чернівецька обл. — 462 випадки (21 одужав);
Чернігівська обл. — 9 випадків.

 

13.04.2020

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