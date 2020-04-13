В Україні виявили коронавірус у понад 3 тисяч пацієнтів, за тиждень це число збільшилося у 2,35 раза.

Станом на ранок 13 квітня в Україні підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби. Упродовж минулої доби, 12 квітня, отримано 325 повідомлень про нові випадки – добовий приріст становив 11,7%, тижневе збільшення – в 2,35 раза (тиждень тому було 2,75 раза).

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у понеділок вранці.

.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

На амбулаторному лікуванні перебуває 1731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1179 осіб (зокрема 49 дітей).

Загалом 97 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Регіони:

Вінницька обл. — 194 випадки (8 одужали);

Волинська обл. — 78 випадків (2 одужали);

Дніпропетровська обл. — 60 випадків (5 одужали);

Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. — 94 випадки;

Закарпатська обл. — 92 випадки (3 одужали);

Запорізька обл. — 85 випадків (10 одужали);

Івано-Франківська область — 300 випадків (12 одужали);

м. Київ — 495 випадків;

Київська обл. — 216 випадків (9 одужали);

Кіровоградська обл. — 142 випадки;

Львівська обл. — 124 випадки (6 одужали);

Луганська обл. — 3 випадки;

Миколаївська обл. — 5 випадків;

Одеська обл. — 69 випадків;

Полтавська обл. — 25 випадків;

Рівненська обл. — 125 випадків (7 одужали);

Сумська обл. — 74 випадки (2 одужали);

Тернопільська обл. — 273 випадки (7 одужали);

Харківська обл. — 11 випадків;

Херсонська обл. — 31 випадок;

Хмельницька обл. — 22 випадки (3 одужали);

Черкаська обл. — 102 випадки (1 одужав);

Чернівецька обл. — 462 випадки (21 одужав);

Чернігівська обл. — 9 випадків.