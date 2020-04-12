Український воїн поліг у Вербну неділю на Донбасі.

У неділю, 12 квітня, внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинув укранський воїн із 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

“Незважаючи на велике християнське свято – Вербну неділю, – ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, що на Луганщині, – ідеться у повідомленні прес-центру штабу ООС. – На жаль, внаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження”.

Згодом у Міноборони уточнили, що обстріл відбувся біля селища Кримське.

Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” назвала ім'я загиблого – це 32-річний солдат Леонід Скакуненко.

“Сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу позицій холодноярців з гранатомета пішов з життя піхотинець Леонід Скакуненко із позивним «Барон». У цей час солдат був на бойовому чергуванні”, – ідеться в повідомленні.

Леонід, за військовою спеціальністю навідник, служив на контракті в механізованому батальйоні 93 омбр з вересня 2017 року.

Він народився 22 квітня 1987 року у селі Лихівка П’ятихатського району Дніпропетровської області.

У 2014 році призвався до лав Національної гвардії України по мобілізації. Згодом прийшов на контракт до 93-ї бригади ЗСУ, у складі якої воював уже третю ротацію. Раніше брав участь у бойових діях у Новотроїцькому, Новоселівці Другій, на околицях Кримського.

“Барон був справжнім героєм – самовідданим, патріотичним. У лютому цього року він разом із побратимами відбив напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка спробувала прорватися на позиції “холодноярців”. Він поклав життя, воюючи з російськими окупантами на одній із найскладніших ділянок фронту”, – розповіли в підрозділі.

У Леоніда залишилася дружина, син (від першого шлюбу).

Згідно з даними видання "Новинарня", Леонід Скакуненко – друга бойова втрата ЗС України на фронті у квітні. 9 квітня під Кримським на Луганщині внаслідок обстрілу загинув солдат 93 омбр Олексій Купріков.